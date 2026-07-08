Son Mühür / Merve Turan - İzmir’in en işlek tramvay duraklarına İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları sebebiyle veto geldi. Yapılan açıklamada Konak Tramvayı’nda geçici sefer düzenlemelerinde gidileceği bilgisi verildi.

Sefer saatleri ve güzergah değişikliği

12 Temmuz Pazar günü 06.00 – 18.00 saatleri arasında yani tam 6 saati kapsayacak düzenlemede seferler yalnızca Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu durakları arasında yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada alternatif yollar da belirlendi.

Kesinti yaşanacak bölgeye ESHOT desteği

Hocazade Camii-Halkapınar durakları arasındaki ulaşım, yolcu iniş/binişini tramvay duraklarında gerçekleştirecek olan ESHOT otobüsleriyle sağlanacağı bilgisi verildi.

Belediyeden yolculara resmi duyuru

Belediye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yolcularımızın Dikkatine, Konak Tramvay Hattı'nda, İZSU çalışması nedeniyle 12 Temmuz Pazar günü 06.00-18.00 saatlerinde seferlerimiz Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu durakları arasında yapılacaktır. Hocazade Camii-Halkapınar durakları arasındaki ulaşım, yolcu iniş/binişini tramvay duraklarında gerçekleştirecek olan ESHOT otobüsleriyle sağlanacaktır. Seyahat planlamalarınızda düzenlemeyi dikkate almanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”