Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde profesyonel liglerden çekilme kararı alırken taraftarlardan ve camaidan tepki topladı. Türk futbolunun altyapıdaki lokomotifi olan Altınordu’nun bu kararı kamuoyunu derinden sarstı. Sürdürülebilir altyapı modeliyle dikkat çeken İzmir temsilcisi Türkiye’ye örnek oldu. 104 yıllık köklü çınar Altınordu’nun kararına taraftarlar ve sporseverler sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor. Altınordu camiasının önde gelenleri futbol takımının tekrardan 2.Lig’de yer almasını istiyor.

“Başkan Mehmet Seyit Özkan yoruldu”

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'nun cuma gününe kadar bu karardan vazgeçme şansı olduğu öğrenildi. Bir zamanlar Süper Lig hedefi için sahaya çıkan Kırmızı Şeytanlar’ın ivme kaybederek düşüşe geçmesi İzmirli futbolseverleri üzdü. Stadyum, artan maliyetler ve ekonomik sorunlarla uğraşan Altınordu, tesislerinde yatılı eğitime son verdi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre profesyonel liglerde Altınordu’nun hiçbir şekilde yer almayacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Seyit Özkan’ın yatırımcı arayışı olumsuz geçerken takımı Altınordu camiasının önde gelenlerini devredemedi. Başkan Özkan, enerjisini ve yatırımlarını sadece altyapılara harcamak istiyor.

“Halim Bezircilioğlu ile Özkan bir araya geliyor”

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) cuma günü mesai saati bitimine kadar lige katılım formunu teslim etmesi halinde İzmir ekibinin ligde yer alabilecek. Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu, süreç içerisinde Seyit Mehmet Özkan'ı ikna ederek takımın lige katılım sağlamasını planlıyor. Altınordu Derneğini süreç içerisinde aktif olarak özel toplantılar gerçekleştiriyor. Altınordu’nun A takımı önemli bir vitrin olurken spor okullarındaki sporcular futbolcuları örnek alıyordu. Türkiye’nin çoğu bölgesinde spor okulu faaliyetlerini sürdüren Altınordu’da A takımın olmaması camiayı derinden üzdü.

"Bezircioğlu'ndan Son Mühür'e özel açıklama"

Altınordu Spor Kulübü’nün Başkanı Halim Bezircilioğlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Sessizliğini Son Mühür’e bozan Bezircioğlu, Altınordu’nun hak ettiği bir yerde olması gerektiğini belirtirken A takımın her zaman önemli bir vitrin olduğunu söyledi. Altınordu camiasının federasyon ile temasa geçip ek süre talep ettiği öğrenildi. Federasyonun 104 yıllık köklü camianın belgelerini vermek için 2. Lig fikstür çekimine kadar teslim edilmesi için esneklik sağlanacağını bildirdi.

“Altınordu’nun yol haritası belli oluyor”

Altınordu Spor Kulübü Dernek Yönetimi, camia ileri gelenleri ve avukatların yapacağı toplantı sonrası yol haritası belli olacak. Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan'ın lige katılmama açıklaması sonrası kulübün lige katılım belgelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na yollamadığı öğrenildi. Ancak Altınordu camiasının federasyon ile temasa geçip ek süre talep ettiği öğrenildi. Federasyonun, 104 yıllık köklü camianın belgelerini vermek için 2. Lig fikstür çekimine kadar teslim edilmesi için esneklik sağlanacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig fikstür çekiminin 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu. Şeytan'da Başkan Özkan ve camianın 13 Temmuz'a kadar somut bir adım atması bekleniyor. Altınordu'nun taraftarları sosyal medyadan organize olarak yönetime sitem ediyor. Altınordu'nun kaderi o tarihe kadar belli olacak.