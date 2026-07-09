Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin 9 Eylül Meydanı’nda yükselen yeni hizmet binasında geri sayım başladı. Görkemli siluetiyle şimdiden meydanın çehresini değiştiren dev yapıda artık son rötuşlar yapılıyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye meclis üyeleri ve teknik bürokratlarıyla birlikte şantiyeyi gezerek incelemelerde bulundu. Amaç net; vatandaşın tek noktadan, hiç vakit kaybetmeden hizmet alması. Açılış için gün sayılıyor.

"Makamlar geçici, burası kamu kurumu"

Projeye tamamen sadık kaldıklarını belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, binanın tasarımında kişisel lüks yerine kamusal faydayı gözettiklerini vurguladı. Farklı noktalara dağılan belediye birimlerinin aynı çatı altında toplanması, hem personelin iş verimini artıracak hem de vatandaşın bürokrasiye takılmasını engelleyecek. Taşınma sürecini hızlandırmak için ekipler sahada gece gündüz çalışıyor.

Meydandaki yeni dönemi özetleyen Başkan Mutlu, koltukların değil halkın kalıcı olduğunu hatırlattı. "Sonuçta bunlar kişiye özel makamlar değil, burası bir kamu kurumu" diyen Mutlu, vatandaşın bir çırpıda ulaşması gereken tüm birimlerin alt katlarda yer alacağını, hem çalışanlara güvenli bir alan yaratıp hem de Konaklılara daha hızlı hizmet sunacaklarını belirtti.

Şeffaf ofisler ve Kültürpark manzaralı teras

Yeni hizmet binasının mimari kurgusu, tamamen şeffaflık ve kolay erişim konsepti üzerine kuruldu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik devasa alana sahip olan bina, iki bodrum kat ve sekiz normal kattan oluşuyor. Personelin ferah bir ortamda çalışması için iç mekanlar açık ofis şeklinde tasarlandı.

Vatandaşın belediyeyle ilk temas kuracağı zemin kat ise modern bir sanat galerisi olarak hizmet verecek. Yani içeri girenleri kasvetli kamu binaları değil, sanatla harmanlanmış aydınlık bir atmosfer karşılayacak. En üst katta ise personelin ve ziyaretçilerin nefes alabileceği, İzmir’in akciğeri Kültürpark’a bakan panoramik bir kafeterya yer alacak. Bodrum katlar ise otopark ve sığınak olarak kullanılacak.

7. Katta yeni meclis salonu

İnceleme gezisine katılan belediye meclis üyeleri, özellikle kendileri için ayrılan bölümleri detaylıca inceledi ve çalışmalara tam not verdi. Binanın yedinci katında yer alan 240 metrekarelik dev meclis salonu ve dört adet grup toplantı odası, her türlü teknik altyapıyla donatıldı. Yeni salonda divan üyeleri ve meclis üyelerinin yanı sıra basın mensupları ve engelli vatandaşlar için de özel alanlar ayrıldı.

