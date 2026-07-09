Torbalı ilçesinde 24 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Avcı ailesi cinayetleriyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hatice Avcı, Şadi Avcı ve Mehmet Avcı’nın evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, olayı kurguladığı iddiasıyla tutuklanan küçük oğul Mert Avcı ilk kez savunma yaptı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mert Avcı, “Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım" ifadeleriyle beraatini talep etti.

"İllegal kişiler beni sorumlu tuttu"

Duruşmada ilk kez ifade veren tutuklu sanık Mert Avcı, olay dönemindeki mali ilişkileri ve ailevi durumuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle olay tarihinde ailesinin evinde kaldığını belirten Avcı, bir yakınının Bitcoin yatırımları nedeniyle borçlandığını ve suç ortaklığı iddialarının asılsız olduğunu iddia etti. Sanal bahis ve dijital para transferleri yüzünden hedef alındığını öne süren Avcı, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: “Bir yakınım Bitcoin ile para kazanıyordu ve para transferleri benim banka hesabım üzerinden ilerliyordu. Bu iş battı. Bu yüzden aralarında illegal insanların da bulunduğu kişiler beni sorumlu tuttu. Eşimin ve çocuğumun güvende olduğunu düşünmediğim için onların isimlerini paylaşamıyorum."

"Kolonya ve eldivenleri suç için almadım"

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemelerde, cinayet öncesinde parmak izi bırakmamak amacıyla eldiven, kolonya ve pamuk satın aldığı yönündeki delillere de değinen sanık, bu malzemelerin günlük ihtiyaçlar için temin edildiğini savundu. Olay yerindeki delilleri kararttığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Avcı, askeri geçmişinde bile silah kullanmadığını dile getirerek savunmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kolonya ve pamuğu eşim istediği için eldivenleri ise zeytin toplamak için aldım. Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ağabeyimin yaptığını da düşünmüyor ve suçsuzluğumu savunuyorum."

Eşinden sanığı yalanlayan tanık İifadesi

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi S.A. ise mahkeme heyetine verdiği ifadede Mert Avcı’nın savunmasında geçen bazı iddiaları doğrudan yalanladı. Eşinin geçmişte kendisinden habersiz ticari işlemler yaptığını ve ailesinin bu borçları kapatmak için daha önce ev satmak zorunda kaldığını belirten S.A., cinayet hazırlığı olarak değerlendirilen malzemeler hakkında, “Geçmişte benden habersiz arabamızı satmıştı. Benden habersiz yine bir iş çevirdiğini düşündüm. Geçen yıl nisan ayında borcunun olduğunu öğrendim. Ailesi ev satıp borçları ödemişti. Ayrıca kolonya ve pamuk istememiştim" diyerek iddiaları reddetti. İfadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.