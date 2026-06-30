Tüm dünyada milyonlarca insanın merak ettiği Apple iPhone 18 ile ilgili yeni bilgiler kamuoyuna sızmaya başladı. Şirketin yeni serisi için bazı önemli yenilikler yapacağı iddia ediliyor. Ayrıca parça maliyetlerinin artması, telefon fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Kullanıcılar ise Apple iPhone 18'in ne zaman çıkacağını ve özelliklerini araştırmaya devam ediyor.

IPHONE 18 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yıllardır uyguladığı takvime göre iPhone 18 Pro Max modelinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Cihazın tanıtımının ardından kısa sürede ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada satışa çıkarılması öngörülüyor.

APPLE IPHONE 18 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni Apple serisinin net fiyatları yapılacak lansman sonrasında netleşiyor. Yapay zekâ patlaması nedeniyle RAM ve depolama çipi maliyetlerinin hızla yükselmesi, şirketin fiyat artışı yapmasını kaçınılmaz kılıyor. Üst modellerde katlanabilir özelliklerin bulunması ve ekstra batarya kapasitesi de etiketlere yansıyor.

Yapılan tahminlere göre Apple'ın kârlılık oranını koruyabilmesi için iPhone 18 Pro satış fiyatının yaklaşık 1.370 doların üzerinde olması bekleniyor. Cihazın 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması ise olası bir senaryo olarak düşünülüyor.

IPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil cihazın kamera sistemi, tasarım ve performans özelliklerine dair sızan detaylar şu verileri içeriyor:

Ekran: Yeni modelde 6.9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran teknolojisi yer alıyor.

İşlemci: Cihaz gücünü, 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni nesil A20 Pro işlemciden alıyor.

RAM Kapasitesi: Yapay zekâ destekli özellikleri daha verimli çalıştırabilmesi için telefonda 12 GB RAM bulunuyor.

Depolama Seçenekleri: Kullanıcılara 256 GB'tan başlayıp 2 TB'a kadar uzanan farklı depolama alternatifleri sunuluyor.

Renk Seçenekleri: Sızıntılara göre yeni gözde renk "Dark Cherry" adı verilen koyu kırmızı ton olacak. Bunun yanında Açık Mavi, Gümüş ve Koyu Gri seçenekleri bulunuyor. Fiat Grizzly Türkiye yolunda, yeni görseller paylaşıldı İçeriği Görüntüle

Sızdırılan düşme testi görüntüleri ise cihazın dayanıklılığına dair ilk ipuçlarını veriyor.