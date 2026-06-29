İzmir’in Konak ilçesindeki bir eğlence mekanında dün gece çıkan bıçaklı kavga cinayetle bitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 45 yaşındaki Şenol Tayran, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis, olayın hemen ardından 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Basmane semtinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında gece saatlerinde yaşandı. Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olan Şenol Tayran ve yanındaki arkadaşı D.T., mekanda oturan başka bir grupla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ağız dalaşı kısa sürede büyüdü ve yerini arbedeye bıraktı. Sandalyeler havada uçuştu. Gruplardan biri bıçak çekince, eğlence mekanı bir anda savaş alanına döndü.

Ambulanslar peş peşe sevk edildi

Kavga sırasında Şenol Tayran ile arkadaşı D.T. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Mekandaki diğer müşterilerin panikle durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tayran ve arkadaşına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hızlıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste hemen ameliyata alınan Şenol Tayran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tayran'ın hayatını kaybettiği haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Diğer yaralı D.T.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Asayiş ekipleri çemberi daralttı

Cinayetin ardından Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve mekandaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

