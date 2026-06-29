Son Mühür / Emine Kulak - Mutlak Butlan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel İzmir’e geldi. Gün boyunca çok sayıda ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel'in sonraki durağı alternatif il binası oldu. Konak Gündoğdu Meydanı’ndan, Pasaport İskele’ye kadar yüzlerce partiliyle birlikte yürüyen Özel, otobüs üzerinden partililere seslendi.

Özgür Özel'in açıklamalarının en dikkat çeken kısmı ise CHP İzmir İl Binası ile ilgili oldu. Özel, "İzmir İl Binamız’a, partinin önünden geçmeyecek tipleri toplayarak gelip yaptıkları gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dedi ki, gelin o binayı 50 tane çapulcu ile bastılar. Gelin o binayı geri alalım dediler. Ben de onların ne yaptığının ne önemi yok, biz imkanları, binaları geride bıraktık, seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar hadi bakalım çıksınlar sokağa dedik." ifadelerini kullandı.

Pencereden partilileri selamladı!

Partililere seslenen Özel ardından altrnatif il binasına geçerek, pencereden binlerce partiliyi selamladı. Partililer de 'Özgür Başkan' sloganları atarak Özgür Özel'in selamına karşılık verdiler.