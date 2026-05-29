Son Mühür/ Merve Turan- Konak’ta bu bayram, paylaşılan lokmalarla gerçek anlamını buldu. Konak Belediyesi, yardımsever vatandaşların kurban bağışlarını sıcacık sofralara dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek çaldı. Belediyeye ait aşevinde hummalı bir çalışma var.

Aşevinde kazanlar iyilik için kaynadı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağışçılardan teslim aldıkları kurban etlerini bekletmeden belediyenin modern aşevine ulaştırdı. Tamamen hijyenik ve profesyonel koşullarda dev kazanlarda pişirilen etler, lezzetli kavurmalara dönüştü.

Ekipler, hazırlanan bu kavurmaları sadece et olarak dağıtmadı; yanına özenle pişirilmiş pilavı da ekleyerek eksiksiz bir bayram menüsü oluşturdu. Belirlenen adreslere yapılan bu sıcak yemek servisleri, dar gelirli ailelerin bayram sevincini ikiye katladı. Dayanışma, Konak'ın sokaklarına yayıldı.

Adresten alınıp sofraya ulaştırılıyor

Bu büyük organizasyonun arkasında ise tıkır tıkır işleyen titiz bir sistem bulunuyor. Kurban etini bağışlayarak bu iyilik hareketine omuz vermek isteyen vatandaşlar, belediyenin 0232 425 04 34 numaralı telefonunu arıyor.

Telefonun ucundaki görevliler adresi alıyor ve özel ekipler hemen harekete geçiyor. Bağışlanan etler, hiçbir bozulma yaşanmaması için soğuk zincir kurallarına uygun olarak adresten teslim alınıyor. Bağışın teslim alınmasından yemeğin pişirilip paketlenmesine kadar geçen tüm süreçte hijyen standartları en üst seviyede tutuluyor.

"Bayram iyiliğe dönüşsün"

"Bayram İyiliğe Dönüşsün" sloganıyla başlatılan ve bayram boyunca kesintisiz devam edecek olan bu hareket, yüzlerce haneyi şimdiden ısıttı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da belediyenin çağrısına kayıtsız kalmayan ilçe halkına teşekkür etti.

Komşuluk hukukunun ve paylaşmanın önemine değinen Başkan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram boyunca belediyemize ulaştırılan kurban etlerini, büyük bir titizlikle işleyerek ihtiyaç sahibi komşularımızın sofralarına sıcak aş olarak taşıyoruz. Çağrımıza kulak vererek bağışlarıyla bu dayanışma zincirini büyüten, gücümüze güç katan tüm komşularıma yürekten teşekkür ederim."

