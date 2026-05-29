Microsoft 365 Copilot artık daha temiz bir ekran düzeniyle karşımıza çıkıyor ve performans tarafında ciddi bir sıçrama yaşıyor. Şirket, asistanın yüklenme süresinin yüzde 50’nin üzerinde kısaldığını, yani iki kattan fazla hızlandığını belirtiyor. Karmaşık sohbet komutlarına verilen yanıt süresinde ise yüzde 10’luk bir iyileşme sağlandı.

Microsoft 365 Copilot güncellemesi neleri değiştiriyor?

En göze çarpan fark arayüzde yaşanıyor. Eski tasarım, kullanıcının önüne aynı anda onlarca seçenek seriyor ve çoğu zaman kafa karışıklığı yaratıyordu. Yeni Microsoft 365 Copilot ise yazdığınız komuta bakıp yalnızca o işe yarayacak araçları ve denetimleri ekrana getiriyor. Gereksiz ne varsa gözden kayboluyor.

Bunun yanında asistanın yapısı daha esnek bir hale geldi. Artık metinleri ayrı bir pencereye geçmeden, doğrudan komut kutusunun içinde biçimlendirebiliyorsunuz. Küçük bir değişiklik gibi görünse de gündelik kullanımda ciddi zaman kazandıran türden bir dokunuş.

Microsoft 365 Copilot hangi platformlarda kullanılabiliyor?

Microsoft, yenilenen tasarımı hem masaüstü hem de mobil tarafa aynı anda açtı. Yani telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan girin, aynı sade deneyimle karşılaşıyorsunuz. Dağıtımın bugün başladığı düşünülürse, herkesin hesabına ulaşması biraz zaman alabilir.

Microsoft 365 Copilot’un bu güncellemeyle birlikte daha duyarlı ve daha güvenilir bir yardımcıya dönüştüğü ifade ediliyor. Şirket cephesinde amaç belli: kullanıcıyı seçenek bombardımanına tutmak yerine, işini en kısa yoldan halletmesini sağlamak.

Yenilenen Copilot neden önemli?

Yapay zekâ asistanları arasındaki rekabet giderek kızışıyor ve kullanıcılar artık sadece akıllı değil, aynı zamanda hızlı ve sade araçlar bekliyor. Hız iyileştirmeleri tam da bu beklentiye yanıt veriyor; çünkü bir asistanın saniyelerce düşünmesi, çoğu kişinin sabrını zorlayan bir detay.

Tasarımın sadeleşmesi de işin diğer yarısı. Karmaşık menüler yerine sade bir akış sunmak, yeni başlayan kullanıcıların aracı çok daha rahat benimsemesini sağlıyor. Microsoft, bu güncellemeyle Copilot’u günlük iş akışının daha doğal bir parçası haline getirmeye çalışıyor.