Waymo Ojai adı verilen bu yeni robotaksi, Çinli Geely bünyesindeki Zeekr ile birlikte geliştirildi. Şirket bu zamana kadar modifiye edilmiş Chrysler Pacifica Hybrid ve Jaguar I-PACE araçlarıyla yol almıştı; artık “Zeekr RT” adlı elektrikli minivan platformuna geçiyor. Yani sahnede tanıdık otomobiller değil, bu iş için özel olarak kurgulanmış bir araç var.

Waymo Ojai nedir?

Ojai, sürücüsüz taşımacılık için sıfırdan tasarlanan, tamamen elektrikli bir minivan. Geleneksel bir otomobili otonom hale getirmek yerine, baştan bu amaca göre kurgulanması en büyük farkı oluşturuyor. İç hacimden sensör yerleşimine kadar her detay, içinde direksiyon başında kimsenin olmadığı bir yolculuk düşünülerek planlanmış.

Aracın asıl gücü ise algılama donanımında saklı. Waymo Ojai üzerinde 4 adet LiDAR sensörü, 6 radar ve 13 ayrı kamera bulunuyor. Bu donanım sayesinde araç, 500 metre öteden nesneleri, diğer araçları ve yayaları ayırt edebiliyor. Yani daha köşeyi dönmeden çevresinde neler olup bittiğini görebiliyor.

Waymo Ojai hangi şehirlerde hizmet verecek?

Yeni model ilk etapta üç büyük Amerikan kentinde yola çıkıyor. San Francisco, Los Angeles ve Phoenix, Ojai’nin yolcu taşıyacağı ilk duraklar arasında. Bu üç şehir, Waymo’nun zaten uzun süredir test ve hizmet yürüttüğü bölgeler olduğu için geçişin de daha sorunsuz ilerlemesi bekleniyor.

Waymo Ojai’nin sahaya inmesi, şirketin ticari otonom taşımacılıktaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Çünkü Waymo, sürücüsüz taksileri laboratuvardan çıkarıp gerçek trafikte ücretli yolculuğa dönüştüren ilk firmalardan biri olarak biliniyor.

Otonom taşımacılık için ne anlama geliyor?

Bu geçiş, aslında sektörün hangi yöne evrildiğini gösteren bir işaret. Hazır otomobilleri sonradan dönüştürmek yerine, doğrudan otonom kullanım için araç tasarlamak artık standart haline geliyor. Maliyet, bakım ve verimlilik açısından bu yaklaşımın çok daha mantıklı olduğu düşünülüyor.

Zeekr ile kurulan ortaklık da dikkat çeken bir başka nokta. Geely tarafının üretim gücüyle Waymo’nun yazılım ve otonom sürüş birikimi bir araya geldiğinde, ortaya hem ölçeklenebilir hem de ekonomik bir çözüm çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu tür iş birliklerinin daha da yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.