AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak’ta gerçekleştirilen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’nın final programına katılım gösterdi. Kazım Karabekir Ortaokulu Halı Sahası’nda düzenlenen organizasyonda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Büyük heyecana sahne oldu!

Konak Kaymakamlığı bünyesinde, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen futbol turnuvasının final programı yoğun katılıma sahne oldu.

Dereceye giren takımlara ödül!

Program kapsamında Konak Kaymakamı Ediz Sürücü ile birlikte derece elde eden takımlara ödüllerini AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş verdi.

Başdaş, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda turnuvaya katılan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine tebriklerini iletti.

