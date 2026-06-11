İzmir'in en köklü spor kulüplerinden biri olan Altay’da yatırım ve yeniden yapılanma süreciyle ilgili dikkat çeken bir görüşme gündeme geldi. Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e makamında ziyarette bulundu.

Geleceği masaya yatırıldı!

İzmir Ticaret Odası’nda yapılan toplantının, Altay'ın içinde bulunduğu süreç ve geleceğe yönelik planlamalar çerçevesinde düzenlendiği ifade edildi.

Görüşmeler sürecek!

Kulüp yönetimi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, yürütülen temasların süreceği ifade edilirken, çözüm odaklı bir çalışma planı üzerinde durulduğu ifade edildi. Özellikle yatırım süreciyle ilgili temasların önümüzdeki dönemde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kanlı’dan “sabır” mesajı

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Altay Başkanı Sinan Kanlı, kulübün yeniden güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için birlik ve sabır vurgusunda bulundu.

Kanlı, “Büyük Altay’ın sağlam temeller üzerinde yeniden hak ettiği yere geri dönmesi için camiamızın önemli isimleri Sayın Mahmut Özgener ve Sayın Ahmet Nur Çebi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha çalışmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor” dedi.