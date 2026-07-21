Konak Belediyesi, 2. Kadriye Mahallesi'nde önceden hurda deposu olarak kullanılmakta olan kaçak yapıyı yıktı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin süreceğini ifade ederek daha temiz, düzenli ve güvenli bir Konak hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaçak yapı kaldırıldı!

Konak Belediyesi, Konak'ta kaçak yapılaşmayla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği denetim ve yıkım çalışmalarına bir yenisini daha kattı. Belediye ekipleri, 2. Kadriye Mahallesi'nde daha önce hurda deposu olarak kullanılmakta olan kaçak yapıyı düzenlenen çalışmalarla yıktı.

Kaçak yapılaşma mesajı!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda kaçak yapılaşmaya karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Mutlu, 2. Kadriye Mahallesi'nde önceden hurda deposu olarak kullanılmakta olan kaçak yapının yıkıldığını ifade ederek, söz konusu yapının hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de güvenlik riski oluşturduğunu sözlerine ekledi.

"Kararlılıkla sürecek"

Başkan Mutlu, daha temiz, düzenli ve güvenli bir Konak yaratmak için kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceğini belirtti.

