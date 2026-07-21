Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "İzmir'de Paylaşımın En Güzel Hali" sloganıyla başlattığı İkinci El Pazarı uygulaması, Konak’ta vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Hatay Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan ilk pazarda, evlerindeki kullanılmayan eşyaları satarak aile ekonomisine destek olmak isteyenler ile uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen İzmirliler bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje; israfı önlemeyi, aile ekonomisini desteklemeyi ve kentteki sosyal dayanışmayı artırmayı planlıyor.

"Bu pazarların çoğalmasını istiyoruz"

Pazardaki geniş ürün yelpazesinden ve sunulan imkanlardan memnun kalan vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaştırılmasını talep etti.

Pazarı gezerek alışveriş yapan Yasemin Pesenlioğlu, "Bu pazarların çoğalmasını istiyoruz. Ben de alışveriş yaptım, dinlenip tekrar geleceğiz" dedi.

Tezgahlarda manevi değeri yüksek ürünlerin de bulunduğunu söyleyen Rıfat Öcal ise "Burada antika eşyalar da var, bizim için manevi değeri olan yılların birikimi ürünler de. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem meşgale oluyor hem de gelir elde ediyoruz"

Evdeki ihtiyaç fazlası eşyaları ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gülnur Şekercioğlu,

"Bu uygulama bizler için çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem meşgale oluyor hem de gelir elde ediyoruz" dedi.

Etkinlikler temmuz boyunca farklı ilçelerde sürecek

Hatay Kapalı Pazar Yeri'ndeki açılışın sonrasında etkinlik takvimi de belli oldu. İkinci El Pazarı; 20 Temmuz Pazartesi günü Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazar Yeri’nde, 29 Temmuz Çarşamba günü Karabağlar Bozyaka Kapalı Pazar Yeri’nde ve 31 Temmuz Cuma günü Buca Kapalı Pazar Alanı’nda kurulmaya devam edecek.

Pazarda tezgah açarak eşyalarını satmak isteyen yurttaşların bizvarizizmir web adresi üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.