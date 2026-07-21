İzmir'in Konak ilçesinde yola kadar taşan moloz ve atık yığınları mahalle sakinlerinin tepkisine sebep oldu. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise moloz yığınlarının önünde Konak Belediyesi'ne seslendi.

“Burası rezidansların yükseldiği yer”

Başkan Mehmet Sait Başdaş yaptığı açıklamada “Kıymetli Konaklı hemşerilerim, burası Alsancak Umurbey Mahallesi,işte sözün bittiği yer! Bakın burası rezidansların yükseldiği yer” diyerek etraftaki moloz ve atık yığınlarının görüntülerini gösterdi.

“Biz düzenli olarak temizliyoruz”

Bölgedeki molozlarla ilgili açıklama yapan çevredeki vatandaşlar ise bu sorunun uzun zamandır devam ettiğini ve bir çözüm uygulanmadığını aktardı.

Açıklamalarda bulunan İzmir Konak Belediyesi ise iddialara karşı olarak söz konusu olan Umurbey Mahallesindeki moloz ve atık yığınlarının düzenli olarak belediye ekiplerince temizlendiğini aktardı. Fakat ilçeye kaçak moloz ve çöp döküldüğü iddia edildi.

“Güvenlik kameraları yerleştireceğiz”

Belediye ekiplerince kaça moloz ve çöp dökümü yapan kişi veya kişilerin tespit edilip gerekli işlemler yapılacağını açıkladı. Güvenlik amacıyla kameralar yerleştirileceğini belirtirken vatandaşların ise bu kişileri ihbar etmesi gerektiğini aktardı.