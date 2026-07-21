Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Konak’ın son zamanlarda özellikle 2026 yazında popülerleşen ve şehrin en işlek noktalarından biri haline gelen Karantina Parkı ve çevresinde izinsiz tezgah açan seyyar satıcılara karşı düğmeye basıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile polis ekipleri, parka ani bir denetim düzenledi.

Polis ve zabıta sahaya indi

Denetim sıradan bir kontroller bütünü değildi. Müşterek operasyona Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hatay Polis Merkezi, Asayiş Büro ve Çocuk Şube ekipleri destek verdi. Zabıta tarafında ise hem Denetim hem de Trafik Denetim Şube müdürlükleri tam kadro sahadaydı. Park ve etrafındaki kaçak satış alanları tek tek tarandı.

Mevzuata aykırı şekilde tezgah kurup satış yaptığı belirlenen kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatıldı.

Elektrikli Scooter’lı satıcılara tutanak

Saha taramasında sadece sabit tezgahlar hedefte değildi. Yayalar için ayrılmış özel alanlara elektrikli scooter’larla girip satış yapmaya çalışanlar da kaçamadı. Bu kişilerin araçları ve satışta kullandıkları tüm malzemeler zabıta ekiplerince muhafaza altına alındı, cezai tutanaklar tutuldu.

Denetim mesaisi sürecek

Büyükşehir yetkilileri, kamusal alanların işgal edilmesini engellemek ve parklardaki düzeni korumak için geri adım atmayacaklarını duyurdu. Emniyet birimleriyle kurulan bu ortak çalışma modeli, kentin diğer yoğun noktalarında da kararlılıkla devam edecek.

