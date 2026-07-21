SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de dijital mecralar ve sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan bir gazeteci hakkında, sağlık sektöründeki kişi ve kurumlara yönelik yayımladığı haber içerikleri nedeniyle hakkında gözaltı işlemi başlatldı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu yayınlarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yayın içeriklerinde tehdit ve şantaj unsurlarının bulunduğu gerekçesiyle mağdur olduğu öne sürülen kurum ve kişiler tarafından emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunuldu.

Dijital Materyallere el konuldu

Gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, gazeteci hakkında gözaltı işlemi uyguladı. Yürütülen soruşturma ve adli inceleme kapsamındaki delillerin tespiti amacıyla gazeteciye ait bilgisayar ve cep telefonuna el konulduğu ve söz konusu dijital materyallerin siber suçlarla mücadele birimlerince incelemeye alındığı öğrenildi. Masumiyet karinesi gereği kimliği açıklanmayan ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan gazetecinin bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Bugün Adliyeye Çıkarılması Bekleniyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan gazetecinin, emniyet birimlerindeki sorgu ve ifade alma işlemleri tamamlandı. Hakkındaki iddialara ilişkin ifadesi alınan gazetecinin, Emniyet Mülkiyet ve Siber Suçlar birimlerindeki evrak işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor. Masumiyet karinesi ilkesi doğrultusunda kimliği yetkili makamlarca resmi olarak açıklanmayan gazeteci hakkındaki hukuki sürecin, adliyeye sevk sonrasında Savcılık makamınca yürütüleceği öğrenildi.

