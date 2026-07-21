Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in köklü çınarlarından, 112 yıllık şanlı tarihiyle sayısız başarılara imza atan Altay Spor Kulübü, zor günlerden geçiyor. Uzun yıllar ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan, Büyük Altay, çıkmaz sokağın içerisinde çözüm üretemiyor. FIFA dosyaları, transfer yasakları, ödenemeyen maaşlara karşı Altay Spor Kulübü’nün üyelerinden Deniz Kemahlı ve arkadaşları ayağa kalktı. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Deniz Kemahlı, Altay Spor Kulübü’nün küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkacağını söyledi.

“Deniz Kemahlı Son Mühür’e konuştu”

Siyah-beyazlı camiayı harekete geçirmek isteyen Kemahlı, çoban ateşini yaktı. İzmir kulübünü bu zor durumdan kurtarmak için seferberliğe geçen, gönüllülerden oluşan çalışma grubu, borçları ödemek amacıyla kısa ve orta vadede hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Deniz Kemahlı ve arkadaşları kulüp çalışanlarına belirli bir miktarda kaynak ayırırken, uzun vadede sürdürülebilir finansal yapı için sponsor görüşmelerini sürdürüyor.

“Altay’da yeni bir oluşum”

Siyah-beyazlıların borçlarını belirli bir süre ivedilikle çözmek için harekete geçen Altay Spor Kulübü’nün üyesi Deniz Kemahlı, “11 Mayıs’taki kongreden itibaren külümüz bir süreç içerisine girdik. Yatırımcı sürecinin olumsuz olabileceğini düşünüyorduk ve bunun için bir çalışmamız olmamıştı. Geçtiğimiz günlerden Sinan Kanlı’nın açıklamalarıyla yatırımcı sürecinin olumsuz olduğunu duyduğumuzda kendi aramızda, camia içinde ve dışında bir çalışma grubu oluşturduk. Bütçe hedefini belirledik. Oyuncu alacakları, FIFA dosyaları, maaşlar, tesis giderleri vesaire detaylandırdık. Buradaki rakamlara karşı kulübe sponsorluk ve çeşitli alanlardaki gelirlerle yapılıp yapılamayacağını sorguladık. Elimizdeki verilerle bu işin yapılabileceğini gördük. Bu maliyetleri kendi kişisel ceplerimizden değil, çevrelerinden edindikleri bağışlar ve katkılarla gelir oluşturulmaya çalıştık. Süreç olumlu ilerliyor. Perşembe günü süreç tam olarak belli olacak” diye konuştu.

“Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor”

İzmir temsilcisine sponsor aradıklarını, kulübün uzun vadede sürdürülebilir finansal yapıda olması için kolları sıvayan Deniz Kemahlı, “Camiadakilerle ve futbolcularla iletişim içerisindeyiz. Şuana kadar büyük fedakârlık yapan futbolcularımız anlayış içerisinde hareket ediyor. Bugün veya yarın kulüp tarafından belirli bir meblağ ödeme yapacağız. Camianın da desteğini bekliyoruz. Zayıf bir destek var... Hepimiz dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Altay Spor Kulübü’nün büyük rakamlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Öncelikle bu senenin bütçesini oluşturduktan sonra uzun vadeli kulübe gelir getirebilecek, sürdürülebilir olmasını sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Camiaya ve kendimizi mahcup etmek istemiyoruz. Sponsorluklarla güven sağlamalıyız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta içi bir netlik kazanacak. Kimseye umut ve vaat vermiyoruz. Bu süreçte futbolcuları belirli bir süre rahatlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Geride kalanlar için kadro yeterli”

Altay Spor Kulübü’nde ayrılıklar devam ederken geriye kalan oyuncularla sezona rahat bir şekilde çıkabileceklerini belirten Deniz Kemahlı, “Mütevazı bir şekilde kendi bütçelerimizle ve camianın önde gelenlerinin ortaya koyacağı destekle ilerliyoruz. Kulüp oyuncularımızla görüşmelerimiz Başkan Sinan Kanlı ve Atakan müdürümüzün bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Biz bu noktada belirli bir kaynak ayırdık. Uzun süre maaş alacak olanlar var. Ek bağış veya desteklerle faydalı olacaktır. Kongrede söylenen rakamlar çok büyük rakamlar. Daha cüz’i rakamlarla bu sorunu belirli bir süreliğine çözüyoruz. Bir yandan yönetimindeki belirsizlik devam ediyor. Bizim haricimizde çalışma yapan bir grup yok. Sinan Başkan’da görevini devam ettireceğini düşünmüyorum. Aramızdan Emre ve Ege ayrıldı. Bunların haricinde kulüpten ayrılan yok. Futbolcularımızla iletişim halindeyiz, bizden habersiz bir şekilde hareket etmiyorlar. Geriye kalan kadronun da yeterli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Deniz Kemahlı: Başkan adayı değilim”

Kendisinin başkan olmak istemediğini, çalışma gurubu içerisinde bir kişinin aday olabileceğini vurgulayan Kemahlı, “Ben kesinlikle başkan adayı değilim. Çalışma grubumuz içerisinde yer alan bir arkadaşımız mutlaka başkan olacaktır. Şuan için isimleri zikretmek doğru değil. İstediğimiz sponsorluklar olursa yönetime kongre başvurusunda bulanacağız. 21 günlük bir süreçte kulüp yönetimi ile sorunları halledeceğiz. Resmi bir yönetimle hareket edeceğiz. Camiadan bilinen isimlerde yönetim kurulunda yer alacak. Özgür Ekmekçioğlu’nun ayrılmasından beri kulüp çok ciddi bir şekilde mali bir bataklığa bırakılmış. Camia çok yıprandı. Deplasman masrafı için gerekli kaynak bulunamıyor. Dayanışma her zaman var ama ufak detaylarda bile insanlar maddi yardım sağlarken yıpranıyor. Açıkçası operasyonel olarak Altay Spor Kulübü’nün sezon içerisinde hiç kimseden para istemeyeceği bir düzen sağlamalıyız. Kimseye muhtaç kalmadan bir maliyet oluşturmak istiyoruz” dedi.

”Şirketleşme sürecini tamamlamak istiyoruz”

Kulübün borçlarını ödemek için yatırımcı adaylarıyla görüştüklerini, Altay’ı şirketleştirmek istediklerini söyleyen Deniz Kemahlı, “Altay Spor Kulübü’nün çok ciddi FIFA dosyaları var. Bu dosyalar tabi hemen kapanmayacak. Camia destekli olacak. Bütün bütçeyi oluşturma niyetimiz var. Hiç kimseye otel ve yol masrafı için para istemeyeceğiz. Sadece FIFA dosyalarını ödemek için kısmi olarak camiadan destek alacağız. Transfer yasaklarının olmaması için gerekli kaynağı yaratacağız. Bütün bu süreçte şirketleşmeyi de tamamlamayı istiyoruz. Tabi bu kolay bir şey değil. Görüştüğümüz yatırımcı adayları mevcut. Bu yatırımcı adayları finansal denetim istekleri var. Bir senenin içerisine de yayılabilir süreç. Niyetimiz en kısa sürede tamamlamaktır. Kimseye umut vaat etmeden, hiçbir çıkar gözetmeden kulübümüze emek veren çalışanlarımızın alın teri için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.