Olay, Konak ilçesinde bulunan Pasaport İskelesi çevresinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Ç. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle birlikte denize düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisi zamanla yarıştı

Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ekipleri, denizde zor durumda kalan vatandaşı kurtarmak için hızlıca harekete geçti.

Ahmet Ç.’nin tekerlekli sandalyesine bağlı emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya alınan talihsiz adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ahmet Ç., ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 54 yaşındaki vatandaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri, Ahmet Ç.’nin denize düşme nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.