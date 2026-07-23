Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın sunduğu “Sıcak Bakış” programına konuk olan Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, Türkiye'deki ekonomi politikalarını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adımlarını detaylarıyla değerlendirdi.

"Sistem denemesi başarısız oldu"

Türkiye'nin pandemi sonrası uyguladığı düşük faiz modelinden vazgeçip yüksek faiz politikasına dönmesini değerlendiren Ahmet Kaplan, Mehmet Şimşek'in adımlarını şu sözlerle eleştirdi:

"Pandemide tüm dünya faiz artırırken Türkiye aksine aşağı yönlü faiz politikası benimsedi. Bu sistem denemesi faiz eleştirileri alınca hükümet geri adım attı ve Mehmet Şimşek göreve gelerek ilk iş faiz silahına sarıldı. Ancak faizlerin yükseltilmesi ne dövizi düşürdü ne de enflasyonu dizginleyebildi. Aksine krediye erişim kısıtlandığı için firmaların üretim kapasiteleri öldü, şirketler konkordato ilan etmeye başladı. O sistem denemesinde kararlı gidilseydi belki farklı bir rol model olunabilirdi ama şu an faiz artışına rağmen dünyada enflasyonu en yüksek ülkelerdeniz. Şimşek'in uyguladığı politikaların başarısız olduğunu artık AK Parti seçmeni de düşünüyor."

"Bir emeklinin bağımsız yaşayacağı ortam sağlanmalıdır"

Emekli maaşlarındaki dengesizliğe ve enflasyondaki düşüşün niteliğine de değinen Ahmet Kaplan, "Otobanlara yüzde 38 zam yapılırken emekliye yüzde 18 zam veriliyorsa, kiralar yüzde 30 artarken emekli 20 bin ila 23 bin lirayla baş başa bırakılıyorsa bu tablo kabul edilemez. Bir emeklinin bağımsız yaşayacağı ortam sağlanmalıdır. Enflasyondaki düşüş gerçek fiyat politikalarından değil, tamamen mevsimsel etkilerden kaynaklanıyor. Hükümetin radikal adımlar atması şarttır" diyerek ekonominin zor süreçten geçtiğinin altını çizdi.