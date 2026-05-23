Son Mühür/Selda Meşe- İKÇÜFEST’26 kapsamında birçok ünlü isim sahne aldı. Dijital platformların dikkat çeken ismi “Amo988”, dinlenme rekorları kıran şarkılarını göz dolduran bir sahne şovuyla birleştiren Sefo, popüler müziğin dinamik ismi Baran Mengüç ve rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio şenlik boyunca coşkuyu zirvede tuttu.



İKÇÜFEST’26 ile birlikte sınav stresini doyasıya eğlenerek atan gençler, festival coşkusuyla moral depoladı. Unutulmaz anlara eşlik eden gece İKÇÜ'lü gençleri büyüledi.



Konserlerin ardından sahne alan sanatçılara teşekkür ederek plaket takdiminde bulunan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

İKÇÜFEST'in önemi vurgulandı



İKÇÜFEST’in kampüs iklimine ve aidiyet duygusuna sunduğu olumlu katkının altını çizdi. Prof. Dr. Yasin Bulduklu, “Üniversite yönetimi olarak, kampüslerimizi sadece bilginin üretildiği değil, kültürün, sporun ve sanatın da yaşatıldığı yaşayan ekosistemlere dönüştürmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik alanda donanımlı bireyler olmalarını değil; sosyal, kültürel ve sportif açıdan da çok yönlü gelişmelerini hedefliyoruz. İKÇÜFEST gibi dinamik buluşmalar, öğrencilerimizin kampüs aidiyetini güçlendirirken, onları geleceğe çok daha güçlü ve özgüvenli bireyler olarak hazırlıyor. Sanatla iç içe büyüyen, sporun disipliniyle yoğrulan ve sosyal projelerde sorumluluk alan bir gençlik, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Final sınavları öncesinde burada oluşan bu muhteşem sinerji, derslerin stresini hafifletmenin ötesinde, hayat boyu unutulmayacak dostlukların ve anıların harcı olmaktadır” diye konuştu.

