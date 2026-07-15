Osman Günden / Son Mühür - Menemen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının ilk adresi Yıldıztepe Şehitliği oldu. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilaveti ve dualarla devam eden programda, on yıl önce gösterilen milli direncin önemi vurgulandı.

"İhaneti unutmayacağız, unutturmayacağız..."

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, halkın direncinin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik; meydanları dolduran milyonların cesareti, kahraman askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin vatan uğruna gösterdiği fedakârlıkla birleşince, o karanlık gece milletimizin destansı direnişi sayesinde aydınlığa kavuştu." dedi. Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ise konuşmasında bu mücadelenin önemini vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 günü, Fethullahçı Terör Örgütü'nün habis ve kirli emellerini gerçekleştirmek için, seçilmiş hükümetimize ve Gazi Meclis'imize karşı gerçekleştirdiği darbe girişimi ve beraberinde uygulanmak istenen işgal planlarına karşı Türkiye, devleti ve milletiyle omuz omuza verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.