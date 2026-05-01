Son Mühür / Emine Kulak- İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerin katılımıyla coşku içinde kutlanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kültürpark Lozan Kapısından Gündoğdu Meydanına yürüyerek kutlamalara katıldı. Kutlamalara Güç ve Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ümit Özlale, Ednan Arslan, Murat Bakan, Deniz Yücel, Yüksel Taşkın, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve emekçi de katıldı.

Tugay, Gündoğdu Meydanı’nda

Gündoğdu meydanında basın mensuplarına konuşan İzBB Başkanı Cemil Tugay, “İşçinin, emekçinin hukukun kutsandığı bir gün. Değerinin hatırlanması bir gün. Emekçi olan herkesin bayramını kutluyorum. Ülkemizde ve dünyada pekçok farklı alanda emekçi var. Kamu dışında özel sektörde çalışan pek çok alanda emeğiyle hizmet üretiyor, ülkemizi değerli kılıyor. Bugün içinde yaşadığımız şartlarda insanlar sabit aylık gelirleriyle ne yazık ki yeterli geçinemiyor. O yüzden bu düzenin değişmesi için mücadele etmek lazım. Bunun da mücadelesinin yolu siyasidir. Siyaset yoluyla değiştirilebilir. Ne hedeflediğimizi unutmadan çalışmaya devam edeceğim. Köylüsünden esnafına tüm çalışanların 1 Mayıs’ını kutluyorum” dedi.