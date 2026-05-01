Altay altyapısının Türk futboluna kazandırdığı son yeteneklerden biri olan Yunus Efe Sarıkaya, siyah-beyazlı formayla sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2024-25 sezonunda henüz amatör lisans sahibi olmasına rağmen 2. Lig gibi sert bir platformda tam 32 müsabakaya çıkarak "vazgeçilmez" olduğunu kanıtlayan 20 yaşındaki stoper, sezon bitiminde Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin radarına girmişti. Bu transfer yarışını kazanan Alanyaspor, genç savunmacı ile 5 yıllık uzun vadeli bir projeksiyon çizerek resmi sözleşme imzaladı.

Altay'a profesyonel olarak döndü

Ancak Alanya temsilcisinin o dönemki kadro planlamasında henüz yer bulamaması ve lisans işlemlerindeki stratejik tercihler nedeniyle, Yunus Efe'nin gelişimi için formül arayışına gidildi. İki kulüp arasında sağlanan özel mutabakat neticesinde; transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen eski kulübü Altay'a, bu kez profesyonel statüde geri döndü. 1 yıllık imza ile yuvasına dönen genç oyuncu, 2025-26 sezonunda 3. Lig’de mücadele eden siyah-beyazlıların savunma hattındaki en önemli kozu oldu.

Süper Lig'de sahne alacak

Geride bıraktığımız sezonda 27 karşılaşmada sahaya çıkarak maç tecrübesini pekiştiren ve fiziksel olarak daha da güçlenen Yunus Efe, Altay ile olan kiralık benzeri sözleşmesinin sonuna geldi. Siyah-beyazlı camiaya zor günlerinde veda etmeye hazırlanan genç yeteneğin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanyaspor’un kamp kadrosuna dahil edilmesi ve Süper Lig arenasında kendini ispatlamak için Akdeniz ekibinin teknik heyetinden onay beklemesi öngörülüyor.