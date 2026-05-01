9 Eylül İzmir'in kurtuluşu mesajları, anma günü yaklaşırken sosyal medyada en çok aratılan başlıklar arasına girdi. WhatsApp, X, Instagram ve Facebook'ta paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı, kısa ve resimli kutlama mesajlarını bir araya getirdik.

En anlamlı 9 Eylül kurtuluş mesajları

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açtığı gün kutlu olsun!

İşgal edildiği gün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, işgalin bittiği gün Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir. Kurtuluşumuz kutlu olsun.

Bugün günlerden 9 Eylül, bugün günlerden İzmir, bugün günlerden Türkiye, bugün günlerden özgürlük. Kutlu olsun!

Canımdan aziz İzmirim, koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Kısa ve resimli 9 Eylül mesajları

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi, her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun İzmir!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir. İyi ki doğdun!

Sen 9 Eylül dersin iki kelime; ben değişen yazgı, özgürlük, bağımsızlık anlarım. Kurtuluş günün kutlu olsun!

9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır. Kurtuluşumuz kutlu olsun!

Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleri

"Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır." (1925)

"Ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim."

"Karşıyakalılar, İzmir'i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka'yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm."

Duygulu 9 Eylül kutlama sözleri

Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla başlayan mücadele, 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçekler açtırdı. Kurtuluşumuzun 104. yılı kutlu olsun!

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle... Milli mücadeleye destek olan herkesi saygıyla anıyoruz.

Yazıldı şiirler, tütsülendi gökyüzü. Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun!

Atam, senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

Sosyal medya için kısa 9 Eylül mesajları

Akdeniz Karadeniz, ah Ege'de yüzseniz! Sakın deneme Yunan, biz çılgın Türkleriz. 9 Eylül kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin!

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!