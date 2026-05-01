İzmir'in en tehlikeli mahallesi araştırmalarında öne çıkan ortak başlık güvenlik problemi. Ulusal ölçekli haritalarda kentin tarihi merkezine yakın bazı semtler, suç oranları ve kolluk operasyonları nedeniyle sürekli gündeme geliyor.

İzmir'in en tehlikeli mahallesi olarak hangi semtler gösteriliyor?

Türkiye genelindeki en riskli mahalleler listelerinde İzmir'den birinci sırayı genellikle Kadifekale alıyor. Tarihi yapısıyla bilinmesine karşın yüksek suç oranlarıyla anılıyor. Gecekondu yoğunluğu, uyuşturucu ticareti ve gasp olaylarıyla ulusal medyada sıkça yer buluyor.

Kadifekale eteklerinde yer alan Ballıkuyu da uzun yıllardır benzer bir profil çiziyor. Yoğun göç alması, düzensiz yapılaşması ve düşük gelirli nüfusun ağırlıkta olması, semti varoş kategorisine sokuyor. Gece saatlerinde dolaşmak yerel halk tarafından bile tavsiye edilmiyor.

Tepecik ve Eşrefpaşa hangi sebeplerle anılıyor?

Tepecik, ulusal ölçekli suç haritalarında İzmir'in adı geçen bölgeleri arasında bulunuyor. Yıllar içinde suç oranlarıyla anılmış ve günümüzde hala riskli bölgelerden biri kabul ediliyor.

Eşrefpaşa, şehrin merkezine yakın olmasına rağmen güvenlik açısından sıkıntılı bir profile sahip. Gece saatlerinde yaşanan olaylar ve uyuşturucu kullanımı, semti tehlikeli kategorisinde değerlendirilen yerler arasına taşıyor. Basmane ise yoğun ve kalabalık yapısıyla gece güvenliği konusunda uyarı alan bölgelerden.

Buca ve diğer ilçelerde durum

Buca'nın Gediz Mahallesi, yerleşim yoğunluğu ve sosyo-ekonomik zorluklarla anılan bir bölge. Genç nüfus arasında kavga ve hırsızlık olayları zaman zaman gündeme geliyor. Gültepe ise işsizlik oranı yüksek semtlerden biri sayılıyor.

Karşıyaka tarafında Çiğli ve Manavkuyu adları da bazı analizlerde geçiyor. Menemen'e bağlı Asarlık, ilçedeki yaşam kalitesi düşük bölgeler arasında değerlendiriliyor. Çamdibi ve Altındağ ise yoğun yerleşim yapısı ve sosyo-ekonomik sorunlarla anılan diğer adresler.

Genel suç tablosunda İzmir nerede duruyor?

Nüfusa oranla yapılan hesaplamalarda Ege illeri Türkiye sıralamasında üst sıralarda. Aydın, yüz binde 970 suç oranıyla ülke listesinin başında bulunuyor. İzmir ve Antalya da Aydın hattını tamamlayan iller arasında geçiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın son asayiş bültenlerinde narkotik operasyonların özellikle bu hatta yoğunlaştığı belirtiliyor. Üniversite yoğunluğu olan şehirlerde sokak satıcılarına yönelik baskınların artırıldığı not düşülüyor. Bu da kentin asayiş tablosundaki dinamik yapıyı gözler önüne seriyor.