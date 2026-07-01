Son Mühür- İzmir'in Konak ilçesinde dayanışma kültürünün önemli bir halkasını oluşturacak olan Beştepeler Taziye Evi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Başkan Mutlu, törende yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için önemli bir temel atmadayız. Bölgenin çok önemli bir ihtiyacına yanıt verecek bir yapı yapıyoruz. Seçildiğimizden beri meclis üyelerimiz de her fırsatta mahallenin taleplerini gündeme getirdiler. Bir Taziye Evi bu bölge için çok istenen, mutlaka yapılması gereken bir yapıydı. Biz de Beştepeler Sosyal Tesislerimizin yanındaki bu alanda, içinde kadın ve erkekler için iki ayrı bölümün olduğu, yaklaşık yüz otuz beş metrekarelik bir Taziye Evi’ni hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

"Bu bölgenin önemli bir eksiğiydi"

Bölgenin, mahallenin ve mahallelinin önemli bir eksiği olduğundan bahseden Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık dört ay sonra da açılış için tekrar bir araya geleceğiz. Bu bölgenin, mahallenin, mahallelinin önemli bir eksiğiydi ve bunu hayata geçirmek bizim için çok önemliydi.

Bundan sonra artık açılışlarımız ve temel atmalarımız hızlandı. Geçen hafta Hamdi Dalan Sabun Müzesi restorasyonunu başlattık. Bu hafta buradayız. Bu ay sonunda büyük bir parkımızın açılışı var. Bundan sonra sık sık açılışlarda, temel atmalarda bir arada olarak her zaman moralimizi yüksek tutmaya, her ne olursa olsun belediyeciliğimizi yapmaya, merkez ilçe olmanın sorumluluğuyla işimizin başında olmaya devam edeceğiz.”

"Başkanıma çok teşekkür ediyorum"

1. Kadriye Mahallesi Muhtarı Hamdin Alpboğa da temel atma töreninde bir konuşma yaparak Başkan Mutlu’ya mahalle adına teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi: “Sayın Belediye Başkanımıza, katılan tüm meclis üyelerimize, mahallelilerimize, çalışan arkadaşlarımıza geldikleri için mahallem adına çok teşekkür ediyorum.

Başkanımız seçildikten sonra çok zorlu bir sürecin onu beklediğini hepimiz biliyorduk. Çok dikenli yollarda yürüyorsunuz Başkanım, bunun farkındayız. Kalbinizin ve güzel şeyler yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Bu yolda yalnız olmadığınızı, sizinle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hep beraberiz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz.”

2. Kadriye Mahallesi Muhtarı Adnan Acar ise, “Bu Taziye Evi’ni bize kazandırdığı için mahallem adına Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hamdi Muhtarımın dediği gibi yükünüz çok ağır ve elinizden geleni yaptığınızı da çok çok iyi biliyorum. Meclis üyelerim de aynı şekilde çırpınıyor. Sizden Allah razı olsun” dedi.