İzmir Basmane’deki bir eğlence mekanında 29 Haziran gecesi gelen yüksek hesap, 45 yaşındaki belediye işçisi Şenol Tayran’ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Masadaki itirazla başlayan tartışmanın bıçaklı vahşete dönüştüğü o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kan donduran olayın ardından harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksek hesaba itiraz etmişler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Şenol Tayran, arkadaşı D.T. ve beraberindeki grupla birlikte vakit geçirmek için Basmane’deki mekana gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde garsonun masaya getirdiği adisyon, gruptakilerin tepkisini çekti. Hesabın fahiş olduğunu savunan müşteriler ile mekan çalışanları arasındaki sözlü atışma saniyeler içinde arbedeye dönüştü.

Sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgada kör bıçaklar çekildi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler alan Şenol Tayran ile arkadaşı D.T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı da paldır küldür Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Talihsiz işçi Tayran, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Arkadaşı D.T.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kamera kayıtları ortaya çıktı

Cinayetin hemen ardından adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, masada oturan bir kişi ile mekan görevlisi arasındaki gerilimin aniden tırmandığı, diğer çalışanların da kavgaya dahil olduğu net bir şekilde görülüyor. Tam bu sırada Şenol Tayran’ın elindeki şişeyle çalışanlardan birine vurduğu, darbeyi alan şahsın ise cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Tayran’a sapladığı anlar kameralara yansıyor.

5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganların kimliklerini kısa sürede deşifre etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olaya karıştığı kesinleşen R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) yakalandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.