Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi haziran ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde yapıldı. Meclis toplantısında, bir inşaat firmasının belediyeye kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp aracı alımı için nakdi bağış yapması tartışmalara neden oldu. CHP’li ‘muhalif’ meclis üyesi Cemal Küpeli söz alarak bağışın ne karşılığında yapılacağını sorması dikkatleri çekti. Başkan Mutlu ise Küpeli’ye “Art niyetli olanlar kamuya yatırım yapmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Yarın bir gün karşılık beklemesini istemeyiz”

Söz konusu önerge hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi Emrah Erol, “Firmanın ismini açıklamam doğru değil ama anladığım kadarıyla birçok yerde işlem yapan bir firma. Yarın bir gün karşılık beklemesini istemeyiz. Buna ‘Evet’ dedik, belediyenin yardımına açığız. Karşılığı olmasa daha iyi olur. Şartlı bağışlarda tereddütlerimiz oluyor” dedi.

“İlk kez 20 sayısını aştık”

Erol’un açıklamalarına karşılık Başkan Mutlu, “Şartlı bağış şu demek: Bu parayı başka yere harcamayın, sadece çöp aracı almak için kullanın. Geldiğimizden beri 13’üncü çöp arabamız alındı. Bununla birlikte 19 kupa aracını yenilemiş oluyoruz. Temizlikte tamir ettiklerimizle birlikte ilk kez 20 sayısını aştık” bilgisi verdi.

CHP’li Küpeli’den dikkati çeken çıkış

CHP’li meclis üyesi Cemal Küpeli ise söz alarak bağışın detaylarını sordu. Küpeli, “Neye karşılık olacak bu bağış, detaylarını bilmek istiyoruz” dedi.

“Öneri vermiştik, bir yıldır bekliyor. Konak’ta günde 600 ton çöp çıkıyor” ifadelerini kullanan Mutlu, “Belediye olanaklarıyla araç filosunun yenilenmesi ya da her binaya konteyner alınması bu bütçelerle mümkün değil. Belediyemiz hiçbir bağış karşılığında kendi ilkelerinden vazgeçmemiz mümkün değil. Her akşam başımın yastığa rahat koyuyorsam çalışma arkadaşlarım sayesinde. Bu kentte büyük yatırım ve bina yapanların kentin giderlerine katkıda koyması için bir çalışma. Her binanın kendi konteynerini almasını da bu meclisten geçirirsek atıkların toplanması konusunda büyük bir yol alacağız” dedi.

CHP’li Küpeli’nin tekrar söz alarak “Sorumun yanıtını alamadım” demesi üzerine Başkan Mutlu, “Art niyetli olanlar kamuya bağış yaptırmaz. Biz burada kamu yararına çalışan bir belediyeyiz” diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

O müdürlük Kuyudeşen’e emanet

Toplantıda, mayıs ayında kurulan İşletme ve İştirakleri Müdürlüğü’nün yeni müdürü belli oldu. İşletme ve İştirakleri Müdürü Mustafa Kuyudeşen oldu.

Kentte ‘yapı revizyonu’ atağı

Meclis birleşiminde ilçenin yapı ve revizyonuna katkı sağlayacak iki önerge gündeme geldi. Buna göre; Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı kapsamında 1 / 1000 ölçekli plan doğrultusunda Türkyılmaz Mahallesi, 121 adaya ilişkin güncellenen kadastral veriler doğrultusunda halihazır durum dikkate alınarak adanın bir kısmında imar hatlarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve güncellenen kadastral veriler doğrultusunda öneri yapı kitlelerinin düzenlenmesine yönelik 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önergesi imar komisyonuna gönderildi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1 Ocak 1998’de yürürlüğe giren 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar" kapsamında Hatay Bölgesinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları belirlenerek bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi de görüşülmek üzere imar, hukuk, dirençli kentler ve kentsel yenileme komisyonuna sevk edildi.

Otel projesiyle ilgili ‘şeffaflık’ mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) aitken 2009 yılında özelleştirilen ve Aktarlı Grup bünyesindeki Ege Yıldızı Gayrimenkul A.Ş. tarafından satın alınan İzmir Alsancak’taki değerli parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği süreci bir kez daha gündemde. Söz konusu alanda 65 metre yüksekliğinde otel yapılmasını öngören imar planına yönelik sivil toplum itirazı, Konak Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından reddedildi.

Meclis gündemine gelen önerge hakkında konuşan AK Partili Meclis üyesi Hakan Kerci, “Burada bizim takıldığımız tek nokta şeffaflıkla ilgili maddeydi. Çok ayrıntılı bir açıklama da yapıldı. Burada bunun bir maddede kişinin şeffaflık ilkeleriyle ilgili itiraz vardı. Anıtlar kurulundan reddedildikten sonra bizim meclisimize geri dönmesi gerekirken Büyükşehir’de bekliyor. Neden bu kadar süre boyunca beklediğini anlamıyoruz. Beş sene beklemiş. Bu sebeple oy çokluğu verdik” dedi.

İmar Komisyonu Başkanı Saygın İkiz, “2022 yılında meclise girmiş, Konak Belediyesi’nce onaylanmış ve Büyükşehir’de onaylandıktan sonra kurula devredilmiş. Mal sahibi yargıya gitmiş, yargı da kurulun aldığı kararı iptal etmiş. Olumlu görüş neticesinde bütün idari ve yargı süreçleri tamamlanmış dosya, 2026’da Konak Belediyesi’ne intikal edilmiş” ifadelerini kullandı. Önerge, komisyonlarrdan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti’den ‘usul’ eleştirisi

LASDER /Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi arasında “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımı” işine ilişkin önerge gündeme geldi. Önerge hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi İlhan Önen, “Bugünkü meclise gelmesiyle beraber meclisin alacağı karar sonrası bu işlemin uygulanması gerekiyor. 4 Mayıs’ta gerçekleşen bu önergenin 6 Mayıs’ta gerçekleştiğini gördük. Siz protokolü imzaladıysanız meclisin ne şekilde karar almasını bekliyorsunuz? Her şey bitmiş, biz geriye dönük size bir rapor mu sunacağız? Daha önce de göreve geldiğinizde buna benzer durumlarda önergelerde geriye dönük işlemlere oy birliği vermeyeceğimizi belirtmiştik. Her ne kadar kamu yararı taşısa dahi usulen yanlışlık var” dedi.

CHP’li meclis üyesi Kazım Umdular ise “Niyete dair bir sorun değil, usule bağlı sorun olduğunu söylüyor. 5 Mayıs’ın ardından ilk meclisimiz ve bunu ele alıyoruz. Niyete bakmak gerekiyor. LASDER bu konuda Türkiye çapında bir kuruluş. Herhangi bir para ilişkisinin olmadığı bir konu” yanıtı verdi. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.