Son Mühür/ Emine Kulak- Ekonomik dalgalanmalar ve değişen alışveriş alışkanlıkları, İzmir ticaretinin simgesi olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı vurdu. Geçtiğimiz günlerde geride kalan Kurban Bayramı ve beraberindeki 9 günlük uzun tatil dönemine umutla giren çarşı esnafı, derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Bayram sonrası durum değerlendirmesi yaparak Z raporunu çıkaran Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, esnafın içinde bulunduğu mali sıkıntıları çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

“Eski bayramları mumla arar olduk”

Geçmiş bayramlarda çarşıda iğne atsan yere düşmeyecek manzaraların oluştuğunu, özellikle Arefe günlerinde gece geç saatlere kadar hareketli geçtiğini hatırlatan Zafer Bilici, bu yıl tablonun tamamen tersine döndüğünü ifade etti. Çarşıdaki durgunluğun boyutunu aktaran Bilici, “"Eski bayramları mumla arar hale geldik. Geçmişte Arefe günlerinde yoğunluktan dolayı esnafımız akşam saat 23.00’ten önce dükkan kapatamazdı. Ancak bu Arefe gününde ne yazık ki dükkan sahipleri müşteri bulamadığı için saat 18.00 civarında kepengini indirip gitmek zorunda kaldı. Esnafımızın durumu gerçekten çok zorda” dedi.

"En büyük darbeyi düğün sektörü ve kuyumcular yedi"

Bayram döneminde özellikle düğün alışverişi ve geleneksel bayram harcamalarıyla canlanması beklene belirli bölgelerin tamamen sessizliğe gömüldüğünü söyleyen Bilici, krizin en derinden hissedildiği noktaları işaret etti. Çarşının lokomotif sektörlerinin dahi iş yapamaz hale geldiğini belirten Bilici, “ Kemeraltı’nda bayram boyunca siftah etmeyen dükkanlar oldu. Özellikle katlı otopark civarı, kuyumcular çarşısı ve düğün mağazalarının kümelendiği bölgelerde esnafımız günü tamamen boş geçirdi. Siftahsız dükkan kapattı” diye konuştu.