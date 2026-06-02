MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Bornova’da bulunan Ankara Caddesi’ndeki yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılım yoğun olurken, katılım gösteren isimler arasında; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve çok sayıda isim yer aldı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da açılışa katılım gösteren isimler arasında yer alırken, açılış programının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden hayırlı olsun mesajı veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "MÜSİAD İzmir Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valimiz Sn. Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanımız Sn. Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanımız Sn. Veysel Şahin, İzmir Milletvekilimiz Sn. Mahmut Atilla Kaya, MÜSİAD Genel Başkanımız Sn. Burhan Özdemir ve değerli iş insanlarımızla birlikte katıldık.

Üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan MÜSİAD’ın yeni hizmet binasının iş dünyamıza ve İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Sn. Gökhan Temur olmak üzere tüm MÜSİAD ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.