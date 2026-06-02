D Grubu'nda yer alan Türkiye, Dünya Kupası'nda güçlü rakiplere karşı puan mücadelesi verecek. Dünyanın en prestijli futbol organizasyonunda gruptan çıkma mücadelesi verecek olan ay-yıldızlı ekibin fikstürü, taraftarların turnuva planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Sınır ötesindeki dev stadyumlarda oynanacak maçların saat farkı nedeniyle Türkiye'deki başlama saatleri ise futbol tutkunları için büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye'nin ilk maçı hangi gün, milliler hangi takımlarla karşı karşıya gelecek? İşte ayrıntılar...

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya oldu. Milliler, gruptan lider veya ikinci olarak çıkabilmek için bu üç güçlü ülke ile kozlarını paylaşacak.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ: MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın grup aşamasındaki üç karşılaşmasının da tarihi kesinleşti. Türkiye, turnuvadaki ilk sınavını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya karşısında verecek. Gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak olan milliler, son grup müsabakasını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Turnuvanın düzenlendiği kıta ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşmalar Türkiye saatiyle (TSİ) sabahın erken saatlerinde ekranlara gelecek. Ay-yıldızlıların Avustralya ile oynayacağı açılış maçı TSİ 07.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma olan Paraguay mücadelesi TSİ 06.00'da, grubun son maçı olan ABD karşılaşması ise TSİ 05.00'te santra yapacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin turnumaya dair en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş oldu. A Milli Takım'ın heyecan dolu grup müsabakalarının ve turnuvanın tüm kritik turlarının Türkiye'deki resmi yayın kanalıyla ilgili detaylar, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dev organizasyonun ekran klasiği olan canlı yayın kanalları ve platform bilgileri netleştikçe resmi açıklamalarla taraftarlara duyurulacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVA PROGRAMI VE FİKSTÜRÜ NASIL?

11 Haziran 2026 tarihinde grup maçlarıyla başlayacak olan dev organizasyon, yaklaşık bir ay boyunca futbol şöleni yaşatacak. Grup aşamasının ardından geçilecek olan eleme turlarının takvimi şu şekilde açıklandı:

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz

Çeyrek Final: 9 – 11 Temmuz

Yarı Final: 14 – 15 Temmuz

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz

Dünya Kupası Finali: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)