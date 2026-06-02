Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerin aksine, bu yıl kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak güncellenmeyecek. Adayların hak kaybı yaşamamak ve geçmiş yıllardan kalan kura katsayılarını korumak adına belirlenen tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden el ile güncelleme yapması gerekiyor. İlk defa başvuru yapacaklar için ise banka ödeme süreci ve konaklama tercihi gibi adımlar büyük önem taşıyor. Peki, hac başvuru süreci hangi tarihe kadar devam edecek ve başvuru ekranı nasıl açılır? İşte ayrıntılar...

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 18 Mayıs tarihinde başladı. Kutsal topraklara gitme hayali kuran vatandaşların başvurularını en geç 19 Haziran tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini zamanında onaylaması büyük önem arz ediyor.

2027 HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

2027 yılında kutsal topraklara gitmek üzere ilk defa müracaat edecek vatandaşlardan kişi başı 1.250 TL ön kayıt ücreti alınıyor. Önceki yıllardan başvurusu olan ve sadece kayıt güncellemesi yapacak vatandaşlar ise herhangi bir ücret ödemiyor. İlk defa kayıt yaptıracaklar, ücretlerini Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarının kurumsal tahsilat hesaplarına yatırabiliyor.

E-DEVLET HAC BAŞVURUSU VE KAYIT GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak Diyanet İşleri Başkanlığı bağlantısına ulaşıyor. İlk defa kayıt olanlar ücret ödeme adımının ardından, kayıt yenileyenler ise doğrudan "Ön Kayıt - Kayıt Güncelleme Başvurusu" seçeneği üzerinden ilerliyor. Bu aşamada il, ilçe, iletişim bilgileri, konaklama türü (Normal veya Yakın Mesafe) ve kuraya tek mi yoksa yakınlarıyla mı girileceği tercihleri eksiksiz doldurularak işlem kaydediliyor. Doğruluğu kontrol etmek isteyen adaylar "Başvuru Takip" ekranından son durumu teyit edebiliyor.