Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) aitken 2009 yılında özelleştirilen ve Aktarlı Grup bünyesindeki Ege Yıldızı Gayrimenkul A.Ş. tarafından satın alınan İzmir Alsancak’taki değerli parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği süreci bir kez daha gündemde. Söz konusu alanda 65 metre yüksekliğinde otel yapılmasını öngören imar planına yönelik sivil toplum itirazı, Konak Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından reddedildi.

Alsancak Mahallesi, 3641 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 12 Mart 2026 ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Askı süreci devam ederken Temiz İzmir Derneği adına Nivent Kurtuluş tarafından 24 Mart 2026 tarihinde plana resmi bir itiraz dilekçesi sunuldu. Konuyu gündemine alan İmar Komisyonu, hazırladığı raporda söz konusu itirazın oy çokluğu ile uygun bulunmadığına karar verdi. Konu bugün yapılacak Konak Belediyesi haziran ayı birinci olağan meclis toplantısında görüşülecek.

36 yıl önce değişiklik yapıldı

Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan açıklama raporuna göre, bahse konu parsel yürürlükteki 1/5.000 ölçekli nazım imar planında "turizm alanı" olarak yer alıyor. Geçmişte konut, ticaret ve park alanı gibi farklı işlevlerle planlanan parsel, 1990 yılında yapılan değişiklikle otel alanı olarak düzenlenmişti. Konak Belediyesi tarafından hazırlanan yeni plan değişikliği kapsamında ise taşınmazın 3.50 emsal yapılaşma koşullu otel alanı olarak değerlendirilmesi, bina yüksekliğinin en çok 65 metre olması ve alandaki tescilli yapıların korunmasına yönelik plan notlarının işlenmesi gündemde.

Koruma kurulundan onay gelmişti

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, geçtiğimiz 25 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantıda plan değişikliğini yeniden görüşmüştü. Kurul, söz konusu plan teklifinin mahkeme kararı ve daha önce belirlenen ek yapılaşma koşullarıyla uyumlu olduğunu belirterek değişikliği 2865 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında uygun bulmuştu.