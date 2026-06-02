Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yürütülen açık lise sürecinde, öğrencilerin öğrencilik durumlarını yeniden aktif hâle getirmeleri ve yaz döneminde yapılması planlanan sınavlara katılabilmeleri için kayıt yenileme adımlarını tamamlamaları gerekiyor. Adayların eğitim maratonuna kesintisiz devam edebilmesi adına büyük önem taşıyan bu süreç, e-Sınav randevuları ve ders seçimi gibi kritik aşamaları da beraberinde getiriyor. Bakanlığın yayınlayacağı kılavuz öncesinde öğrenciler, "AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır" ve "Açık lise sınavları ne zaman" sorularına odaklandı.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. Millî Eğitim Bakanlığı, yeni dönemin kayıt takvimine ve e-Sınav randevu sürecine dair resmi tarihleri henüz ilan etmedi. Konuya ilişkin resmi takvim açıklandığında ve kayıt süreci başladığında güncel tarihler bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme maratonu başladığında öğrencilerin belirli adımları sırasıyla takip etmesi gerekiyor. İlk aşamada adayların, sınav ücretini T.C. kimlik numaraları ile anlaşmalı bankalara veya MEB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları şartı aranıyor. Ödemenin yapılmasından bir gün sonra ise öğrencilerin aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenci girişi yaparak kayıt durumlarının "Aktif" duruma gelip gelmediğini kontrol etmesi önem taşıyor. Ücret yatırıldıktan sonra işlemler genellikle sistem tarafından otomatik olarak yürütülüyor.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR VE SEÇMEYENLERE NE OLUR?

Kayıt durumu sistemde "Aktif" hâle gelen öğrenciler, sınavda sorumlu olacakları dersleri bizzat seçebiliyor. Belirlenen tarihler içinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders atamaları ise sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle adayların mezuniyet kredilerini doğru planlamak ve kendi seçtikleri derslerden sınava girmek için sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlaması öneriliyor.

2026 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme tarihlerinin yanı sıra açık lise öğrencilerinin yanıt aradığı bir diğer kritik konu da sınav takvimi oldu. MEB, bu yılın 3. dönem sınav tarihlerini henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl açık lise 3. dönem sınavlarının temmuz ayında uygulandığı bilinirken, bu yıla ait resmi duyuru geldiğinde sınav günleri netlik kazanacak.