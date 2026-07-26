TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Menemen FK ile sözleşmesi biten Erkan Gövercin, transfer sezonunun aranılan isimlerinden biri haline geldi. İzmir ekibiyle yollarını ayıran 28 yaşındaki tecrübeli ön libero, gruptaki birçok takımın ilgi odağı oldu.

Süper Lig ve 2'nci Lig ekipleri peşinde

Sözleşmesinin tamamlanmasıyla beraber boşa çıkan deneyimli futbolcuya 2'nci Lig'den önemli teklifler var. Gelen son bilgilere göre Erkan Gövercin ile İnegölspor, Adana 01 FK ve Kırklarelispor yakından takip ediyor. Oyuncunun şartlarını soran üç kulübün, ilerleyen günlerde resmi hamlelerini yapması bekleniyor.

Takımın kilit oyuncusuydu

Geçtiğimiz dönem Menemen FK formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Erkan, orta sahadaki direnciyle dikkat çekmişti.

Sarı-lacivertli ekiple ligde 22 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçların 18'ine ilk 11'de başladı. Sahada kaldığı 1548 dakika boyunca takımın kilit oyuncuları arasında yerini aldı.

Eski kulübüyle mahkemelik oldu

Transfer gündemindeki Erkan Gövercin, bir yandan da eski kulübüyle yaşadığı hukuki süreçle uğraşıyor. Deneyimli oyuncunun, Menemen FK'dan alacaklarını tahsil edemediği nedeniyle kulübe dava açtığı ve konunun yargıya taşındığı öğrenildi. Oyuncunun yeni yerinin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.