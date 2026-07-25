Son Mühür- Yaz aylarının gelmesi hem mikrop riskinin artmasını hem de vatandaşın telaşını artırıyor. Buca Belediyesi de bu kapsamda yaz aylarında vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir kentte yaşaması amacıyla başlattığı temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Her noktaya dokunuluyor!

Her gün farklı bir mahallede kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, sokak ve caddeleri süpürüp yıkarken, park ve yeşil alanlarda ot biçme çalışmaları da sürdürdü. Özellikle dikkat ettikleri nokta ise sıcak havalarda kötü koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri oldu. Ekipler çocukların güvenle vakit geçirebilmesi için oyun alanları ile parklar da ekipler tarafından titizlikle temizliyor.

“Buca için yaz boyunca çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”

Çalışmaların yaz boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Buca’mızın 47 mahallesinde temizlik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde vatandaşlarımızın herhangi bir temizlik, koku ya da hijyen sorunu yaşamaması için ekiplerimiz sahada. Parklarımızdan sokaklarımıza, yeşil alanlarımızdan çöp konteynerlerimize kadar kentimizin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Buca için yaz boyunca çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.