Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi, ilçedeki toplumsal dayanışma ağını genişleterek eğitim kurumlarına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Dünya Sağlık Haftası vesilesiyle başlatılan yeni çalışma kapsamında, öğrencilerin daha sağlıklı ve steril ortamlarda eğitim görebilmesi amacıyla okullara geniş kapsamlı temizlik ve kişisel bakım malzemesi sevkiyatı başlatıldı. Yerel yönetimin bu adımı, özellikle okul bütçelerine katkı sağlarken öğrenci sağlığını da koruma altına alıyor.

Liselerde hijyen atağı başladı

Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordine edilen destek programı, öncelikli olarak meslek liseleri ve diğer lise düzeyi eğitim kurumlarında start aldı. Belirlenen ihtiyaç listeleri doğrultusunda titizlikle hazırlanan hijyen paketleri, belediye ekipleri tarafından okullara tek tek ulaştırılıyor. İlk etapta 13 farklı liseye ulaştırılan bu destekler, hem okul yönetimleri hem de öğrenci velileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye, bu çalışmayla eğitimde fırsat eşitliğini hijyen standartları üzerinden de desteklemeyi amaçlıyor.

Deodoranttan antibakteriyel ürünlere zengin içerik

Dünya Sağlık Haftası’nın ruhuna uygun olarak hazırlanan destek paketlerinin içeriği, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyabileceği en temel hijyen materyallerinden oluşuyor. Okul binalarının genel temizliğinde kullanılmak üzere yüksek etkili çok amaçlı temizleyiciler ve yüzeylerde tam koruma sağlayan antibakteriyel ürünler paketlerde yer alıyor. Ancak belediyenin bu projesi sadece binaların temizliğiyle sınırlı kalmıyor; öğrencilerin öz bakımlarına yönelik yaş gruplarına uygun sürülebilir deodorantlar da kişisel bakım desteği olarak gençlere hediye ediliyor.

Projenin bir sonraki durağı ortaokullar olacak

Hijyen seferberliğinin ilk haftasında ulaşılan lise sayısının 13’e yükseldiğini belirten Konak Belediyesi yetkilileri, bu anlamlı çalışmanın kapsamının daha da genişletileceğini müjdeledi. Mevcut planlama dahilinde lise düzeyindeki dağıtımların tamamlanmasının hemen ardından, benzer bir malzeme desteği süreci ortaokul seviyesindeki okullar için de hayata geçirilecek. Böylece Konak sınırları içerisindeki binlerce öğrencinin, daha sağlıklı ve kişisel bakımlarının desteklendiği bir eğitim ortamına kavuşması sağlanacak.