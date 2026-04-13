Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de taksi ve minibüs esnafının bir süredir beklediği ücret artışı taleplerinde gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne çevrildi. Daha önce bugün gerçekleşecek birleşimde görüşülmesi planlanan zam önergeleri, yapılan son değerlendirmelerin ardından 17 Nisan’da gerçekleştirilecek olan olağan meclis toplantısına ertelendi.

Akaryakıt zammı beklentisi var

Zam görüşmelerinin 17 Nisan tarihine sarkmasındaki nedenin perşembe günü akaryakıt fiyatlarına yapılması öngörülen yeni artış olduğu belirtildi. Akaryakıt zammını gördükten sonra net bir oran belirlemek istenildiği ifade ediliyor. Bu doğrultuda, taksi ve minibüs tarifelerine yapılacak artış oranlarının, güncel enerji maliyetleri üzerinden hesaplanarak 17 Nisan’daki oturumda karara bağlanması bekleniyor.

Esnafın talebi: Yüzde 15’lik artış yetersiz kaldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından sunulan taleplerde, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 15’lik ulaşım zammının günden güne değişin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kalacağı endişesi hakim. Artan mazot fiyatları ve personel giderleri başta olmak üzere, işletme maliyetlerinin hızla yükselmesi nedeniyle hem taksi hem de M plakalı hatlı minibüs esnafı tarifelerin yeniden güncellenmesini istiyor.

Güncel taksi tarifesi ve olası değişiklikler

Şu an yürürlükte olan mevcut tarifeye göre İzmir’de taksi kullanım ücretleri belirli kalemlerde uygulanıyor. İndi-bindi ücreti 180 TL, taksimetre açılış ücreti 34,50 TL ve kilometre başına alınan ücret 49,50 TL seviyesinde bulunuyor. 17 Nisan’da yapılacak meclis toplantısında önergenin kabul edilmesi durumunda; açılış, mesafe ve kısa mesafe tarifelerinin yanı sıra minibüs yolcu taşıma ücretlerinde de yeni rakamlar belirlenecek.