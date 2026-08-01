Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Konak ilçesinde 2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi kamplarında soykırıma uğrayan Romanlar için Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu’nun yanı sıra YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Gökçe Gökçen, İl Başkanı Çağatay Güç, İl ve İlçe Yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Sümertaş, Roman derneklerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. “Porajmos” olarak bilinen soykırımda, hayatını kaybeden Romanlar anılırken halihazırda Roman vatandaşın günümüzde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri de görüşüldü.

“Mücadeleyi sürdüreceğiz”

Porajmos’ta hayatını kaybedenleri saygıyla anan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Porajmos yıllar geçse de unutulmayacak. Ayrımcılığın son bulması ve eşit bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Ne yazık ki Romanlar, Türkiye’de toplumsal hayatın içindeki en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın yanı sıra barınma, sağlık, eğitim ve çalışma hakkı gibi temel haklardan mahrum olan, sistematik olarak ayrımcılığa uğrayan bir gruptan söz ediyoruz. 2 yıl önce, 23 Nisan’da belediyemizde ağırladığımız Roman çocuğumuz Mert Ali beni çok etkilemişti. ‘Belediye başkanı olsan ne yapardın?’ diye sorduğumda, ‘Roman çocuklarına ayrımcılığa son verirdim’ dedi. Bunu söylediğinde 9-10 yaşındaydı; hayatımda beni bu kadar etkileyen çok az an olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Konak’ta yaşayan her komşumuza dokunmaya ve onlarla birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Onlar için projeler üretmeye, istihdam olanakları yaratmaya çalışıyoruz. Soykırımdan bugüne süregelen ırkçı yaklaşımların son bulması ve bu büyük acıların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Mutlu’ya teşekkür etti

“Bu soykırım sadece geçmişte yaşanıp bitmiş bir tarihsel sayfa değildir” mesajı veren Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş de “O karanlık zihniyetin izleri bugün hala Roman halkını yoksullukla, güvencesizlikle ve dışlanmayla mücadele etmek zorunda bırakılan eşitsizlikler yaşatmaya devam etmektedir. Hafıza bir direniştir, kaybettiğimiz canların anısına vereceğimiz en büyük sözün ayrımcılığın ve dışlanmanın olmadığı eşit bir geleceği inşa etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamlı günde bizi asla yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.