Son Mühür- “Spor Kenti İzmir” hedefiyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği portatif havuz uygulaması, bu yıl da Konak Pazaryeri Mahallesi’nde çocukların yüzünü güldürüyor. İmkanları denize ya da yüzme havuzuna gitmek için yeterli olmayan çocuklar, profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi alırken Başkan Dr. Cemil Tugay da tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

“Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon”

Motivasyonlarının çocukların yüzündeki mutluluk olsuğunu söyleyen Tugay şunları söyledi: “Bu mahallede yaşayan çocuklarımızın yüzme havuzlarına erişim imkânı oldukça sınırlı. Yaz tatili boyunca burada profesyonel eğitmenler eşliğinde temel yüzme eğitimi alıyorlar. Hijyen koşullarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon.

Elbette daha kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için yeni yüzme havuzları yapmak istiyoruz. Ancak burası tarihi bir bölge. Yapıların önemli bölümü tescilli olduğu için alan üretmek kolay olmuyor. Buna rağmen çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İzmir gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşayan herkesin bu kenti tanımasını istiyoruz.

Denizini, tarihini, doğasını görmeleri onların en doğal hakkı. Bu yaz gezi programlarına katılımın rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz.”

“Bu hizmet bizim için çok kıymetli”

Başkan Tugay’ın ziyareti sırasında veliler de uygulamanın çocukları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Emel Çelik, “Tatilde çocuklarımızı bir yere götürme imkânımız olmuyor. Burada hem yüzmeyi öğreniyorlar hem de güvenli bir ortamda zaman geçiriyorlar. Çok mutlular. Bu hizmet bizim için çok kıymetli” dedi.

Sevim Demir ise “Çocuklarımız buraya büyük bir heyecanla geliyor. Eve döndüklerinde bütün gün yaşadıklarını anlatıyorlar. Böyle bir imkân sağlandığı için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.