Son Mühür- Roman Soykırımı’nın yıl döneminde Konak’ta Roman vatandaşlarla bir araya gelen YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Programa programda, soykırımda hayatını kaybeden yüz binlerce Roman anılırken, Roman vatandaşların günümüzde karşı karşıya kaldığı eğitim, sağlık, barınma ve ayrımcılık sorunları da ele alındı. Programa YENİ Parti İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

AK Parti iktidarının izlediği yanlış politikalar nedeniyle Romanların büyük zararlar gördüğünü belirten YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Değerli Roman vatandaşlarımız, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, kıymetli yol arkadaşlarım; Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnsanlık tarihinin en büyük acılarından biri olan Roman Soykırımı’nı (Porajmos) anmak için bir aradayız.

Kadın, erkek, çocuk ayrımı yapılmaksızın yüz binlerce Roman’ın maruz bırakıldığı bu soykırım, dünya tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak yerini almış ve insanlığın ortak vicdanına büyük bir acı olarak kazınmıştır. Biz bugün buraya geçmişi hatırlamaya, kaybettiklerimizi anmaya ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için sesimizi yükseltmeye geldik.

"Eğitimden sağlığa: Yoksulluk ve ayrımcılık Roman vatandaşları vuruyor"

Ancak ne yazık ki geçmişin acılarını anarken, bugünün acılarını ve bugünün sorunlarını da beraberimizde getiriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Roman vatandaşlarımız, maruz bırakıldıkları ayrımcılık nedeniyle en temel haklar olan sağlık, eğitim ve barınma alanlarında büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Bugün ülkemizde toplumu kutuplaştıran siyaset anlayışından ve kötü ekonomi yönetiminden en büyük zararı gören kesimlerden biri de ne yazık ki Roman vatandaşlarımızdır.

Bugün ekonomik şartlar nedeniyle pek çok Roman kız çocuğu eğitim hayatından koparak erken yaşta evliliğe itilirken, erkek çocuklarımız ise çok küçük yaşlarda, ağır ve kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir tarafta iktidarın yandaşlarına sunduğu imkânlar her geçen gün büyürken, Roman vatandaşlarımıza aynı imkânların en küçük bir bölümünün dahi sunulmaması AK Parti iktidarının ayıbı, ülkemizin gerçeğidir.

Üstelik asli görevleri olmamasına rağmen; açtıkları lokantalarla, kreşlerle, kurslarla ve yaptıkları sosyal yardımlarla bu yaralara merhem olmaya çalışan belediyelere operasyonlar düzenlenerek Roman vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi herkese ikinci bir darbe daha vuruluyor” ifadelerini aktardı.

"Yeni bir Türkiye için yola çıktık: Ayrıştıran değil, kapsayan siyaset"

"Artık çocuklarımızın yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği bir Türkiye’ye ihtiyacımız var" diyen Güç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz artık bu düzenin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Artık ülkemizin tüm vatandaşlarının nefes almaya ihtiyacı var. Artık bu toplumun kaybettiği umutların yeniden yeşermesine ihtiyacı var. Artık çocuklarımızın yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. İşte biz tam da bu nedenle, arkasına halkımızın desteğini alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir yola çıktık.

Bizim siyaset anlayışımız ayrıştıran değil, kapsayan; kendine saklayan değil, paylaşan; elit bir azınlığın değil, toplumun tamamının refahını düşünen bir siyaset anlayışıdır. Biz, bu ülkenin kaynaklarının yalnızca belli bir kesime değil, bu ülkenin bütün vatandaşlarına eşit şekilde ulaşmasını istiyoruz. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının seçimden seçime hatırlanmasını değil, kalıcı politikalarla çözülmesini istiyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkını, gençlerimizin iş hakkını, kadınlarımızın eşit yurttaşlık hakkını ve her vatandaşımızın insanca yaşama hakkını güvence altına almak istiyoruz. Ve bunun için mücadele edeceğiz. Ülkemizi AK Parti iktidarının yarattığı bu ağır tablodan hep birlikte çıkaracağız.

Ne geçmişte yaşanan acıların ne de bugün yaşanan sorunların yarın yeniden yaşanmaması için canla başla çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün burada andığımız tüm Roman kardeşlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Onları unutmamak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil; geleceği değiştirmek için sorumluluk almaktır. Bir daha hiçbir çocuğun kimliği, kökeni ya da doğduğu toplum nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı; herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız”

"Geçmişle yüzleşmek ve ortak akıl: Sorunlar neden esastan çözülmüyor?"

Konuşmasına soykırımda hayatını kaybeden yüz binlerce Roman’ı anarak başlayan YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Gökçe Gökçen, “Soykırımların hatırlanması, benzer acıların tekrar yaşanmasının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında, soykırımlara neden olan koşulların, arkasındaki nedenlerin ve eğer bir konu unutulmaya yüz tutmuşsa bunun nedenlerinin de açıkça ve dürüstçe konuşulması gerekiyor.

Çünkü bundan sonra nasıl yaşayacağımızın, bir arada ve eşit yaşayacaksak bunu nasıl başaracağımızın en önemli göstergesi, geçmişle yüzleşebilmemizdir. Roman toplumuyla ilgili yıllar içerisinde bazı açılımlar yapıldığını gördük. Bu dönemlerde eylem planları devreye girdi, Romanların sorunları daha fazla ülke gündemine taşındı.

Ancak yerel yönetimler ile merkezi yönetim el ele vererek bütüncül bir politika yürütmediği zaman, maalesef sorunlara yalnızca pansuman niteliğinde ve kısa vadeli çözümler üretilebildi. Sorunlar esastan çözülmedi, çözülmemekte de ısrar edildi. Hatta yıllar boyunca bu sorunların devam etmesinden siyaseten bir ölçüde yararlanıldığını gördük. Merkezi hükümetin yapmadıklarını belediyelerimizin yapmaya çalışması elbette çok kıymetli. Ancak eğitimden sağlığa, barınmadan ayrımcılıkla mücadeleye kadar tüm bu konulara bir kamu yöneticisi ve devlet yönetimi anlayışıyla yaklaşılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"5-0 geriden başlamamak için: Eşit fırsatlar ve hak temelli çözüm"

Yaşanan sorunların çözülmesi için mevcut düzenin değişmesi gerektiğini ve YENİ Parti’nin bu amaçla kurulduğunu belirten Gökçen, “Biz YENİ Parti olarak programımızda ayrımcılık yasağına özel bir yer ayırıyoruz. Özgürlük tanımımızın temelinde de hiç kimsenin kimliğinden, inancından veya yaşam tarzından dolayı ayrımcılığa uğramaması gerektiği anlayışı var. Peki bu ne demek? Bir Roman çocuğunun daha hayatının en başında diğer çocukların yanında kendisini 5-0 geriden başlıyor gibi hissetmemesi demek.

Aynı okula gittiklerinde farklı bir sınıfa konulmaması demek. Yaşam tarzı veya kültürü nedeniyle önyargılarla karşılaşmaması, eşit fırsatlara sahip olması demek. İktidarın yıllardır şöyle bir anlayışla hareket ettiğini görüyoruz: Yardım edeceğimiz insanlar ve kitlelerle siyaset yapalım ama onların yardıma ihtiyaç duymayacakları bir düzeni özellikle kurmayalım. Biz buna karşılık diyoruz ki: Elbette yerel yönetimlerimiz, biraz önce de ifade edildiği gibi, ihtiyaç sahiplerine destek olsun. Ancak bizim asıl meselemiz, eşit fırsatları herkes için sağlayabilmek.

Eşit fırsatları sunduktan sonra da herkesin hayata aynı derecede katılabilmesini sağlayacak temel bir standardı oluşturmak. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, Romanların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki bugün Meclis’in yetkileri de giderek törpülenmiş durumda. Temsiliyet elbette önemli; fakat bütçe olmadan sorunları çözmek de mümkün değil. Bizim yapmamız gereken, mevcut düzeni değiştirmek ve insanların hayatını değiştirmek. YENİ Parti’yi işte bu yüzden kurduk” dedi.