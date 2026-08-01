Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amacıyla yayımladı. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden tamamlayacak. Doğru liste hazırlamak isteyen adayların puan bilgisi yerine geçen senenin başarı sıralamalarını incelemesi gerekiyor.

YKS TERCİHLERİ PUANA GÖRE Mİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adayların tercihlerini oluştururken puana değil, başarı sıralamalarına odaklanması gerekiyor. Listelerde 2025 yılı yerleştirme başarı sıralamaları dikkate alınıyor. Adaylar kararlarını verirken YÖK ATLAS verilerini de inceliyor.

Süreçte adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınıyor. Listenin ilk sıralarına puanın yetip yetmeyeceği endişesi duyulmadan doğrudan en çok istenen programlar yazılıyor. Kazanılması durumunda kaydolunmak istenmeyen hiçbir bölüm tercih listesine eklenmiyor. Adaylar tercih sırasının isteklerine uygunluğunu kontrol ediyor.

HANGİ BÖLÜMLERDE BAŞARI SIRALAMASI BARAJI VAR?

Belirli bölümler için uygulanan en düşük başarı sırası şartı sürdürülüyor. Hukuk programına girmek isteyenlerin EA puan türünde en düşük 100 bininci sırada yer alması gerekiyor. Mühendislikte SAY türünde en düşük 300 bininci, mimarlıkta SAY türünde en düşük 250 bininci sıra sınırı uygulanıyor.

Tıp programını seçmek için SAY puan türünde en düşük 50 bininci olmak şartı aranıyor. Öğretmenlik programlarında puan türüne göre en düşük 300 bininci sıra şartı bulunuyor. Eczacılık için SAY türünde en düşük 100 bininci, diş hekimliği için SAY türünde en düşük 80 bininci sırada yer alma koşulu aranıyor.

2026 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE KADAR?

Yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, 34 yaş üstü kadın, şehit ve gazi yakını kontenjanları dahil toplam 805 bin 747 kontenjan yer alıyor.

Ön lisans programlarında 371 bin 476, lisans programlarında 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 kontenjan bulunuyor. Devlet üniversitelerine 602 bin 117, vakıf üniversitelerine 184 bin 914, KKTC üniversitelerine 18 bin 716 kontenjan ayrıldı.

Adayların tercihlerini tamamlamadan önce ÖSYM adresi üzerinden yayımlanacak güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.