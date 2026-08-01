Son Mühür- Bornova Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilecek ağustos ayı ilk birleşiminde, belediye iştiraki Belkahve şirketine ilişkin dikkat çeken bir gündem maddesi ele alınacak. Meclis önergesine göre sermayesi Bornova Belediyesi'ne ait olan Belkahve şirketinin 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin arttırılmasına karar verildi. Kara kapsamında Evka 3 Mahallesi'nde 129/19 sokak ile 126/4 sokak arasında bulunan 21 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 10 yıllık intifa hakkı, 64 milyon 917 bin lira bedelle ayni sermaye olarak şirkete devredilmesi planlandı. Bu kararın ardından, Bornova Belediye Meclisi'ne önerge sunuldu. Belediyenin söz konusu sermaye arttırımına katılıp katılmayacağı hakkında karar alınması talep edildi. Meclis gündemine taşınan önerge, pazartesi günü meclis üyelerinin değerlendirmesi ne oyuna sunulacak.

Mecliste yapılacak görüşmelerin ardından, Belkahve şirketinin sermaye arttırımındaki tutumu netlik kazanacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"24.07.2026 tarih ve 610396 sayılı yazı ile sermayesi Bornova Belediyesine ait olan Belkahve İnşaat Yapı Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (1631117100 Vergi Numaralı) unvanlı şirketin 24.07.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesi üzerine, İzmir ili, Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi, 129/19 Sokak ile 126/4 Sokak arasında kalan 21.639 m² yüzölçümlü taşınmazın 10 (on) yıllık süre ile intifa hakkına karşılık 64.917.000,00 TL ayni sermaye artırımı kararı verilmiş olup, verilen bu karara istinaden Sermaye Artırımına katılıp katılmayacağı hakkında önerge"