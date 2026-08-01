Cem Küçük hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma yürütüldü. Gözaltı işlemi 30 Temmuz'da gerçekleşti, sevk süreci ise ertesi gün tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, tutuklama talebini kabul ederek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Küçük ise suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma iki suçlama üzerinden başladı

Başsavcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından soruşturma açtı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Dosyada, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığına ilişkin şikayetler bulunduğu belirtildi. Üst düzey isimlerin adının kullanılarak şantajda bulunulduğu iddiası da soruşturmaya konu edildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürülen Küçük, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe yönlendirildi.

Cem Küçük savunmasında neler söyledi?

Sorgu tutanağına göre suçlamaları reddeden yorumcu, önceki ifadelerini tekrarladı. Televizyon programlarında yorumculuk yaptığını, değerlendirmelerini farklı haber sitelerinde çıkan bilgilere dayandırdığını anlattı.

Hatalı bilgi vermiş olabileceğini kabul eden Küçük, kamuoyunu yanıltma kastı taşımadığını savundu. Bazı açıklamalarını sonradan düzelttiğini belirterek serbest bırakılmayı istedi.

Savunmasında, "Medya Kritik" programında Fatih Keleş hakkında kullandığı sözlerin başka bir gazetede yayımlanan habere dayandığını aktardı. İddianameyi incelediğinde o haberin doğru olmadığını gördüğünü söyledi. Avukatları ise faaliyetin gazetecilik kapsamında kaldığını, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmadığını öne sürerek adli kontrol talep etti.

Hakimlik kararının gerekçesi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, TCK'nın 217-A maddesinde düzenlenen suçtan tutuklama kararı verdi. Kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığına işaret edildi.

Hakimlik, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını değerlendirdi. Suçun niteliği, mevcut delil durumu ve yasada öngörülen cezanın üst haddi de gerekçede sayıldı.

Küçük, 27 Temmuz'da TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldığını duyurmuştu. Süreç, hukuki aşamalarıyla birlikte takip edilmeye devam edecek.