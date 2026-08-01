Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın vaatleri arasında yer alan ve sürdürülebilir atık yönetimi hedefiyle hayata geçirilen ‘Dönüşüme Evde Başla’ projesi devam ediyor. Proje kapsamında bokaşi (bokachi) kompost uygulaması yapılıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürlüğü’nce organik atıkların kaynağında değerlendirmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen uygulamada, bokaşi kompost eğitimi ve set dağıtımı gerçekleştirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, İyi Tarım İzmir uygulaması üzerinden başvuran ve değerlendirmeler sonucu uygun görülen 105 kişiye daha bokaşi kompost seti verildi.

İzmir’de 128 ayrı eğitim düzenlendi

Büyükşehir, 2026 yılının ocak ayında başlattığı proje kapsamında bugüne kadar İzmir’in farklı ilçelerinde toplamda 128 bokaşi eğitimi düzenledi. Eğitimlere katılan vatandaşa, evsel ve organik atıkların kaynağından ayrıştırılması, bokaşi yöntemiyle ön kompost üretimi ve elde edilen ürünün toprak verimliliğine katkısı hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 556 adet bokaşi kompost seti dağıtıldı. Üretilen kompostları kendileri kullanmak istemeyenlerin ise kompost kovaları teslim alınarak yeni kovalar verildi. Toplanan ön kompostlar ise Konak’ta Kadifekale Mahalle Bostanı’nda değerlendirildi.

Bokaşi uygulamasına katılmak isteyenler dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bokaşi uygulamasına katılmak eğitim ve kompost seti almak için ‘İyi Tarım İzmir’ mobil uygulamasından başvuru alınıyor. Projeye katılan gönüllüler, eğitim sonunda evsel organik atıklarını bokaşi kovalarında biriktirerek kompost aşamasını tamamlıyor. Süre sonunda da yine aynı mobil uygulama üzerinden ‘Kovam dolu’ bildirimi yaparak yeni kovalar teslim alınabiliyor.

Bokaşi kompostu hakkında…

Japon dilinde ‘fermente organik madde’ anlamındaki bokaşi kompostu, evlerin mutfaklarından çıkan meyve, sebze atıkları, yemek artıkları, çay ve kahve posası gibi organik atıkların koku, sinek ya da haşere oluşturmadan kapalı kovalar içinde fermente edilmesini sağlayan bir uygulama.

Oksijenin sınırlı olduğu ortamda yararlı mikroorganizmalarla gerçekleşen fermantasyon süreci sayesinde organik atıklar çürümeye bırakılmadan değerlendiriliyor. Ev ortamında kolaylıkla uygulanabilen ve apartman yaşamına uygun olan sistem, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Ayrıca fermantasyon sırasında oluşan bokaşi sıvısı, seyreltilerek doğal sıvı gübre olarak değerlendirilebiliyor.