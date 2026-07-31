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Urla - Çamlıçay, Zeytinalanı Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:20 – 12:20 (Yaklaşık 3 saat) Neden: Ana Boru Arızası (4163 Sokak)

Seferihisar - Sığacık Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:30 – 11:30 (Yaklaşık 2 saat) Neden: Ana Boru Arızası (3221 Sokak)

Konak - Güney, Zeytinlik Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:40 – 11:40 (Yaklaşık 2 saat) Neden: Ana Boru Arızası (1145 Sokak No: 35 önü)

Bornova - Evka 3 Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:40 – 09:40 (Yaklaşık 1 saat) Neden: Branşman Arızası (119/33 Sokak içi)

Bayındır - Pınarlı Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:40 – 13:40 (Yaklaşık 5 saat) Neden: Ana Boru Arızası

Aliağa - Çakmaklı Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:00 – 10:00 (Yaklaşık 2 saat) Neden: Ana Boru Arızası

İşte İZSU tarafından yayımlanan 31 Temmuz 2026 su kesintileri listesi:

Son Mühür - Ana boru arızası sebebiyle yapılan planlı su kesintileri Aliağa, Bayındır, Bornova, Konak, Seferihisar ve Urla'nın çeşitli mahallelerini etkileyecek. İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintisinin 5 saati bulacağı söyleniyor.

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