Son Mühür - Ana boru arızası sebebiyle yapılan planlı su kesintileri Aliağa, Bayındır, Bornova, Konak, Seferihisar ve Urla'nın çeşitli mahallelerini etkileyecek. İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintisinin 5 saati bulacağı söyleniyor.
Etkilenecek mahalleler!
İşte İZSU tarafından yayımlanan 31 Temmuz 2026 su kesintileri listesi:
Aliağa - Çakmaklı
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:00 – 10:00 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Bayındır - Pınarlı
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:40 – 13:40 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana Boru Arızası
Bornova - Evka 3
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 08:40 – 09:40 (Yaklaşık 1 saat)
Neden: Branşman Arızası (119/33 Sokak içi)
Konak - Güney, Zeytinlik
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:40 – 11:40 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana Boru Arızası (1145 Sokak No: 35 önü)
Seferihisar - Sığacık
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:30 – 11:30 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana Boru Arızası (3221 Sokak)
Urla - Çamlıçay, Zeytinalanı
Kesinti Süresi: 31.07.2026, 09:20 – 12:20 (Yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana Boru Arızası (4163 Sokak)