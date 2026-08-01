Son Mühür- Konak Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'de Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde toplanacak ve gündeminde kamuoyunda uzun süredir tartışmalara neden olan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın da bulunduğu bölgeye ilişkin kritik bir imar planı değişikliği önerisini ele alacak.

Komisyonlar oy birliği ile uygun buldu

İmar, Hukuk, Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonları tarafından ortaklaşa incelenen Umurbey Mahallesi 3535 ada, 1, 5, 6 ve 7 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24 Ekim 2025 tarihli ve 20413 sayılı kararı ile İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 1 Mart 2024 tarihli ve 2037 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlendi ve komisyon raporunda oybirliğiyle uygun bulundu.

Meclis onayına sunulacak bu yeni düzenleme kapsamında, koruma kurulu tarafından belirlenen korunma alanı sınırlarının imar planına aktarılması, 3535 ada 7 numaralı parsel için tescil gösteriminin yapılması ve ilgili koruma kararları doğrultusunda plan notu eklenmesi sağlanacak. Düzenlemenin kapsadığı parseller arasında yer alan ve daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ticaret ve turizm projesine açma girişimleriyle kentte geniş yankı uyandıran 3535 ada 6 parseldeki Tarihi Elektrik Fabrikası'nı da ilgilendiren bu plan değişikliği önerisinin Salı günü yapılacak oturumda oylanarak karara bağlanması bekleniyor.

Gündem maddesi şu şekilde;

"Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 1, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenen korunma alanı sınırının imar planına aktarılmasına, 3535 ada, 7 parsele ilişkin tescil gösteriminin yapılmasına ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Komisyonunun 01.03.2024 tarih ve 2037 sayılı komisyon kararı doğrultusunda plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisinin, 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2025 tarihli ve 20413 sayılı kararı kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar – Hukuk - Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu raporu."