Son Mühür/ Osman Günden- Zafer Partisi Konak İlçe Teşkilatı, Göztepe Köprüsü’nün altında stant açıp sokağa indi. Gün boyu açık kalan stant, köprüden geçen İzmirlilerin uğrak noktası oldu. Partililer sadece broşür dağıtmakla kalmadı, yoldan geçen vatandaşı durdurup memleketin derdini konuştu. Konak İlçe Başkanı Şükrü Basanel ve ekibi, gelen talepleri doğrudan ajandasına not etti. Hareketli bir gün oldu.

İzmir teşkilatı Göztepe’de toplandı

Saha çalışmasına partinin İzmir’deki tepe kadrosu da tam kadro destek verdi. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’nun yanı sıra il başkan yardımcıları Merih Calayoğlu, Yıldız Aktaş, Kenan Aksoy ve Mithat Dek stant alanındaydı.

Sadece il yönetimi değil, çevre ilçeler de Konak teşkilatına omuz verdi. Balçova, Karşıyaka ve Urla ilçe başkanları Göztepe'ye gelerek çalışmalara katıldı. Teşkilat Başkanı Ayhan Öncü, STK Başkanı Tan Karakoç ve Kadın Kolları Başkanı Ahsen Hanım da ekiple birlikte kaldırımda vatandaşla sohbet etti.

"Sokakta olmaya devam edeceğiz"

Stant başında geçen saatlerin ardından Konak İlçe Başkanlığı bir teşekkür mesajı yayımladı. Etkinliğe katılan partililere ve kendilerini durup dinleyen İzmirlilere teşekkür eden ilçe yönetimi, sahayı boş bırakmayacaklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Milletimizle omuz omuza yürümeye ve İzmir'in her noktasında vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" denilerek sonraki çalışmaların da sinyali verildi.

