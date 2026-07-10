Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi", 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı çerçevesinde 13-17 Temmuz tarihleri aralığında Konak'ta bulunan İzmir İktisat Kongresi Binası'nda ziyaretçilerini kabul edecek.

15 Temmuz'un hafızası İzmir'de yaşatılmış olacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarında "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezleri"ni hayata koyuyor. Bu çerçevede İzmir'de hayata geçirilen merkez, 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi Binası'nda vatandaşların ziyaretine açılmış olacak.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" teması!

"İrade Bizim, Zafer Bizim!" temasıyla hazırlanmış olan merkezde, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaşanan gelişmeler kronolojik bir anlatımla ziyaretçilere aktarılacak. Dijital içerikler, görsel materyaller ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenmekte olan deneyim alanlarında, o gece yaşanan olayların farklı yönleri interaktif olarak ziyaretçilere iletilecek.

Dört farklı bölüm!

15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi; Hafıza Alanı, İrade Alanı, Şehitler Köşesi ve Zafer Alanı olmak üzere dört ana bölümden meydana geliyor.

Bu alanlarda ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmeleri kronolojik sırayla izleyebilecek; birlik ve beraberlik, millî irade ve demokrasi temalarını farklı anlatım teknikleriyle deneyimleme şansını elde edecek.

13-17 Temmuz tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirilebilecek!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklama çerçevesinde, merkezin anlatısında milletin iradesi, Cumhurbaşkanının iradesi ve devletin iradesi olmak üzere üç temel unsurun ön plana çıkarıldığı ifade edilirken, 13-17 Temmuz tarihleri arasında tüm vatandaşlar İzmir İktisat Kongresi Binası'nda kurulacak olan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi'ni ziyaret etmeye çağrıldı.